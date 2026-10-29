مدیرکل راه و شهرسازی کردستان از آغاز فرآیند تعیین واحد برای متقاضیان بیش از چهار هزار واحد نهضت ملی مسکن در قالب انبوه‌سازی از نیمه دوم آبان‌ماه خبر داد و گفت: این فرآیند بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، امتیاز و میزان آورده متقاضیان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امیر قادری مدیرکل راه و شهرسازی کردستان اظهار کرد: اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان در ۲ قالب انبوه‌سازی و گروه ساخت دنبال می‌شود و در حال حاضر چهار هزار و ۷۰۵ واحد مسکونی در قالب انبوه‌سازی در دست احداث است.

وی افزود: تعیین واحد‌های این پروژه‌ها با توجه به وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و میزان امتیاز و آورده اعضا انجام خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: تأمین زمین در شهر‌های دارای کمبود، یکی از محور‌های اصلی فعالیت حوزه مسکن و املاک استان در نیمه نخست امسال بود که با الحاق اراضی، واگذاری زمین‌های دولتی و نظامی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شد.

قادری شرایط اقتصادی، افزایش چهار تا ۹ برابری قیمت مصالح ساختمانی و ویژگی‌های توپوگرافی استان را از جمله عوامل مؤثر بر کندی روند تأمین زمین، آماده‌سازی سایت‌ها و واگذاری واحد‌های مسکونی به متقاضیان عنوان کرد.

وی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان یادآور شد: پرداخت تسهیلات جدید متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌هایی انجام می‌شود که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین بر نقش شبکه بانکی در تسریع اجرای طرح‌های مسکن تأکید کرد و گفت: امیدواریم مدیران عامل بانک‌ها با تسریع در انعقاد قرارداد‌های مشارکت مدنی و پرداخت تسهیلات، به تعهدات خود در قبال پروژه‌های گروه ساخت عمل کنند تا روند اجرای این طرح‌ها شتاب بیشتری بگیرد.