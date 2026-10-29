به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست شورای مسکن استان گفت: دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن به دنبال اهداف بسیار مهمی همچون تامین مسکن ارزان و با کیفیت برای اقشار متوسط و به ویژه ضعیف و کم درآمد جامعه است.

وی به پایش هفتگی طرح‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: هر هفته روند اجرایی طرح‌های مهم نهضت ملی مسکن مانند طرح‌های ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی، ۵۴۰۰ واحدی بنیاد مستضعفان، طرح ۸۷۶ واحدی سیاه کمر (بهارستان)، طرح ۳۳۶ واحدی خبرنگاران (شهید آوینی)، ۷۱۲ واحدی شهید ادبیان به صورت میدانی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

معاون عمرانی استاندار گفت: در این بازدید‌ها مشکلات و موانع موجود در روند اجرایی این طرح‌ها با حضور پیمانکاران مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: خانواده‌های بسیار زیادی چشم انتظار تکمیل و تحویل واحد‌های نهضت ملی مسکن هستند و هرگونه سنگ اندازی در برابر طرحهای این طرح ملی، یک جفای بزرگ در حق مردم است.

نجفی خاطرنشان کرد: علی رغم وقوع اتفاقاتی مانند جنگ رمضان و افزایش تحریم‌های ظالماته دشمن، خوشبختانه اغلب طرح‌های نهضت ملی مسکن در کرمانشاه با شتاب مناسبی در حال اجراست و تعدادی از این طرح‌ها در مراحل نهایی قرار دارند.