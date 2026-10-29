به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی در پیش بینی وضعیت هوا گفت: بررسی‌ها حاکی از عبور متناوب امواج کم دامنه تراز میانی جو از استان می‌باشد که از امروز پنجشنبه تا روز شنبه (بویژه در ساعاتی از بعدازظهر امروز و ساعاتی از شب) گاهی موجب افزایش ابر و در برخی مناطق رگبار باران، احتمال رعدوبرق وافزیش موقتی سرعت وزش باد خواهد شد.

هر چند بارش‌ها در مجموع قابل ملاحظه نخواهد بود، اما به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال شدت گرفتن موقت و نقطه‌ای بارش‌ها در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

در ساعاتی از روز‌های جمعه و شنبه سرعت وزش باد تا حدی افزایش خواهد یافت و در برخی مناطق نسبتا شدید خواهد بود.

بررسی‌های فعلی حاکی از تداوم عبور امواج کم دامنه بارشی طی هفته آتی از کشور می‌باشد که موجب تداوم بارش‌های رگباری در برخی ساعات هفته آینده در استان خواهد شد.