

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات که ملی پوشان کشورمان در آن شرکت کرده‌اند طبق برنامه ۸ تا ۱۰ آبان‌ماه در شهر مسکو برگزار می‌شود.

در بخش مردان:

کومیته: مرتضی نعمتی، محمود نعمتی، علی‌اصغر آسیابری، مهدی گنج‌زاده، مهدی آشوری و صالح اباذری

کاتای انفرادی: علی زند و مبین جباری

سید شهرام هروی، مدیر فنی تیم‌های ملی کاراته، سجاد گنج‌زاده، سرمربی و ابراهیم حسن‌بیگی، مربی

در بخش بانوان:

کومیته: معصومه محسنیان، ستاره زارعی، یلدا نقی‌بیراوند، فاطمه‌زهرا سعیدآبادی، مهرنگار احمدی، مبینا حیدری، آتنا محبوب بشری، حنانه صالحی، لیلا برجعلی، حانا حسین‌پور و هلیا کماسی

پگاه زنگنه، سرمربی، سیده نگار حسینی، مربی

کاتای انفرادی: فاطمه صادقی، سپیده امینی، زینب سادات حسینی و ملیکا عزتی

داوران: یوسف گرشاسبی، المیرا گوزل زاده و لیلا جعفری

سعید نصراللهی، نایب رئیس فدراسیون و سرپرست تیم اعزامی، مازیار فریدخمامی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی، هادی عرب، بعنوان مسئول کمیته اعزام در کنار تیم حضور دارند.