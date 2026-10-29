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کاراته کاهای کشورمان در دو بخش مردان و زنان برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ پنجشنبه ۷ آبان ماه عازم مسکو شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات که ملی پوشان کشورمان در آن شرکت کردهاند طبق برنامه ۸ تا ۱۰ آبانماه در شهر مسکو برگزار میشود.
در بخش مردان:
کومیته: مرتضی نعمتی، محمود نعمتی، علیاصغر آسیابری، مهدی گنجزاده، مهدی آشوری و صالح اباذری
کاتای انفرادی: علی زند و مبین جباری
سید شهرام هروی، مدیر فنی تیمهای ملی کاراته، سجاد گنجزاده، سرمربی و ابراهیم حسنبیگی، مربی
در بخش بانوان:
کومیته: معصومه محسنیان، ستاره زارعی، یلدا نقیبیراوند، فاطمهزهرا سعیدآبادی، مهرنگار احمدی، مبینا حیدری، آتنا محبوب بشری، حنانه صالحی، لیلا برجعلی، حانا حسینپور و هلیا کماسی
پگاه زنگنه، سرمربی، سیده نگار حسینی، مربی
کاتای انفرادی: فاطمه صادقی، سپیده امینی، زینب سادات حسینی و ملیکا عزتی
داوران: یوسف گرشاسبی، المیرا گوزل زاده و لیلا جعفری
سعید نصراللهی، نایب رئیس فدراسیون و سرپرست تیم اعزامی، مازیار فریدخمامی، سرپرست سازمان تیمهای ملی، هادی عرب، بعنوان مسئول کمیته اعزام در کنار تیم حضور دارند.