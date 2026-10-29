فیلم‌های سینمایی «رگ‌های دنیا»، «جی اف کی»، «هیرو قهرمان بود» و مستند‌های «او یک مادر»، «آن روز به روایت ۲۳ نفر» و «هزار و یک روز انقلاب»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «رگ‌های دنیا» یک درام خانوادگی، محصول سال ۲۰۲۰ کشور‌های آلمان و مغولستان به کارگردانی بیامباسورن داوا، از شبکه چهار پخش می شود.

این فیلم دارای امتیاز ۶.۸ از ۱۰ نزد IMDB است و از میان جوایزی که کسب کرده می‌توان به جایزه فیلم برجسته کودک و نوجوان در جشنواره فیلم آلمان در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد.

آمرا پسری نوجوان در سبزدشت (استپ)‌های مغولستان، در میان گله‌های بز بزرگ می‌شود. او آرزو و رویای اجرای برنامه روی صحنه در برنامه «استعداد‌های مغولستان» را دارد. اما مبارزه علیه استثمار شرکت‌های استخراج طلا و مبارزه برای یک محیط زیست پایدار، خیلی زود استعداد‌های هنری این پسر را به چالش می‌کشد. او پس از مرگ پدرش در یک حادثه رانندگی، اندوه خود را با اراده و سخت‌کوشی به توانمندی و پیشرفت تبدیل می‌کند.

فیلم سینمایی «رگ‌های دنیا» جمعه ۸ آبان ساعت ۲۰:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می شود.

فیلم سینمایی «جی اف کی» بامداد جمعه ساعت ۰۰:۳۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

این فیلم محصول کشور آمریکا و انگلیس در سال ۱۹۹۱ در گونه درام تاریخی و سیاسی است.

فیلم «جی اف کی» داستان جیم گریسون، بازپرس حوزه قضایی نیواورلئان است که پی می‌برد حقایق ترور کندی فراتر از گزارش‌های رسمی دولت قرار دارد داستان فیلم واقعی است که به موضوع ترور جان اف کندی، رئیس‌جمهور آمریکا می‌پردازد.

فیلم سینمایی جدید «هیرو قهرمان بود» محصول سال ۲۰۲۳ کشور هند، جمعه ۸ آبان حوالی ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم به کارگردانی «یوگش پاگاره» و با بازی «آیوش ماهش خدکار»، «آشوینی کالسکار» و «آمیتا پاتاک» تولید شده است.

داستان فیلم درباره «جیگنش»، پسر نوجوانی از خانواده‌ای فقیر است. مادرش «گومتی» در خانه دهیار روستا خدمتکار است و خواهرش «جانگی» دانشجویی بدون درآمد. «جیگنش» آرزوی خرید دوچرخه دارد و مادرش به او قول داده اگر شاگرد اول شود، برایش دوچرخه بخرد؛ اما توان مالی ندارد و «جیگنش» ناامید می‌شود. خواهرش پول کتاب‌هایش را به او می‌دهد تا دوچرخه بخرد، اما «جیگنش» وقتی می‌بیند همکلاسی‌اش به خاطر فقر نمی‌تواند درس بخواند، دوچرخه را می‌فروشد و به او کمک می‌کند. دهیار روستا مسابقه دو ترتیب می‌دهد و جایزه‌اش را یک دوچرخه قرار می‌دهد. «جیگنش» نزدیک خط پایان زمین می‌خورد و اول نمی‌شود، ولی سال بعد با آمادگی بیشتر برنده دوچرخه می‌شود.

مستند «او یک مادر» با گفت‌و‌گو با دکتر فهیمه قطبی‌زاده، به اهمیت مراقبت‌های پیش از بارداری و حین آن برای حفظ سلامت مادر و جنین می‌پردازد. این مستند با تأکید بر نقش مراقبت‌های پزشکی در این دوره، به اهمیت توجه به سلامت مادر و جنین می‌پردازد.

مستند «او یک مادر» امروز ساعت ۱۷ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۸ بازپخش می شود.

مستند «آن روز به روایت ۲۳ نفر» با بازخوانی خاطرات دیدار شهید حاج قاسم سلیمانی با عوامل فیلم سینمایی «۲۳ نفر» و خبرنگاران، از شبکه مستند پخش می‌شود. این مستند با نقل خاطرات حاضران، ابعاد مختلف این دیدار را بازگو می‌کند و لحظات به‌یادماندنی آن را به تصویر می‌کشد.

«آن روز به روایت ۲۳ نفر»، امشب ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۸:۳۰ تکرار می شود.

مستند «هزار و یک روز انقلاب» با نگاهی تحلیلی به روند انقلاب اسلامی ایران و با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، به بررسی تفاوت مسیر این انقلاب با سایر انقلاب‌ها می‌پردازد. این مستند با رویکردی تحلیلی، روند شکل‌گیری و مسیر انقلاب اسلامی ایران را بررسی می‌کند.

مستند «هزار و یک روز انقلاب»، با تکیه بر بیانات رهبر معظم انقلاب، به مقایسه مسیر انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلاب‌ها می‌پردازد و ابعاد متفاوت این رویداد تاریخی را مورد توجه قرار می‌دهد. این مستند امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۲ بازپخش می شود.