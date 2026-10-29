رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخریب محیط زیست گفت: دولت و دستگاه‌های مسئول باید با استفاده از فناوری‌های نوین، آموزش عمومی و برخورد با متخلفان، مانع تخریب منابع طبیعی شوند؛ چرا که جبران خسارت‌های واردشده به طبیعت بسیار دشوار است.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان، در همایش تجلیل از محیط‌بانان برتر به مناسبت روز ملی محیط‌بان، با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی گفت: تخریب طبیعت، از بین رفتن جنگل‌ها و کاهش منابع آبی، زندگی نسل‌های آینده را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و باید برای جلوگیری از این روند، اقدامات مؤثرتری انجام شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم در حفظ تعادل طبیعت، تناسب میان منابع و میزان مصرف است، افزود: نمی‌توان منابع طبیعی را بی‌رویه مصرف یا تخریب کرد و انتظار داشت که زندگی و توسعه پایدار بدون مشکل ادامه پیدا کند.

رئیس‌جمهور با انتقاد از تخریب جنگل‌ها، رودخانه‌ها و دیگر عرصه‌های طبیعی تصریح کرد: گاهی اقداماتی در طبیعت انجام می‌شود که پس از تخریب منابع، تازه دستگاه‌های مسئول برای برخورد با عوامل آن وارد عمل می‌شوند؛ در حالی که باید از ابتدا مانع وقوع تخلف شد.

پزشکیان با تأکید بر مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از تخریب محیط زیست گفت: با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، اینترنت، تصاویر ماهواره‌ای و پهپاد‌ها می‌توان تغییرات و تخلفات را به‌موقع شناسایی کرد و اجازه نداد تخریب منابع طبیعی گسترش پیدا کند.

او افزود: وقتی تخریب گسترده می‌شود و افراد زیادی در یک منطقه اقدام به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز می‌کنند، برخورد با تخلفات دشوارتر خواهد شد؛ بنابراین مدیریت و نظارت مستمر بر عرصه‌های طبیعی باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی و آموزش شهروندان در زمینه حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و گفت: در کنار آموزش و فرهنگ‌سازی، باید با افرادی که مقررات را رعایت نمی‌کنند و از منابع طبیعی سوءاستفاده می‌کنند، برخورد قانونی و متناسب صورت گیرد.

پزشکیان با اشاره به نقش جنگل‌ها، آبشارها، رودخانه‌ها و دیگر جلوه‌های طبیعی در آرامش و کیفیت زندگی انسان‌ها خاطرنشان کرد: طبیعت تنها مجموعه‌ای از منابع قابل استفاده نیست، بلکه بخشی از شرایط لازم برای زندگی سالم و آرامش جامعه است و از بین رفتن آن، زندگی انسان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری برای حفاظت از محیط زیست گفت: با آموزش، افزایش آگاهی و مشارکت همگانی می‌توان برای کشور و نسل‌های آینده، محیطی امن‌تر و مناسب‌تر برای زندگی فراهم کرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت همکاری و همبستگی در مواجهه با مشکلات کشور، بر نقش مشارکت جمعی در عبور از چالش‌ها تأکید کرد و از تلاش‌های محیط‌بانان و دیگر مسئولان و فعالان این حوزه قدردانی کرد.

در پایان رئیس‌جمهور، از محیط بانی که خانواده‌اش (دو فرزند و عروس خانواده) در حمله ناجوانمردانه آمریکا به پست محیط‌بانی به شهادت رسیدند، تجلیل کرد.