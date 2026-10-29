کارشناس هواشناسی ایلام از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان تا اواسط هفته آینده خبر داد و نسبت به خطر طغیان مسیل‌ها، صاعقه و کاهش دید افقی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «یاسر هوشمندفر» کارشناس هوشندفر، با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان از اواخر وقت دیروز گفت: این سامانه تا اواسط هفته آینده به‌طور متناوب در سطح کل استان موجب بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید لحظه‌ای و در برخی نواحی تگرگ خواهد شد.

وی با اشاره به احتمال تقویت سامانه در روز‌های اول هفته آینده افزود: در صورت تقویت، بارش‌های مؤثری در استان رخ می‌دهد و برای این سامانه هشدار صادر شده است.

هوشمندفر با تأکید بر ماهیت همرفتی و نقطه‌ای بارش‌ها تصریح کرد: با توجه به پتانسیل بالای وقوع رعد و برق، هم‌استانی‌ها از تردد و توقف در حریم رودخانه‌های فصلی، مسیل‌ها، مناطق مستعد آب‌گرفتگی، ارتفاعات و مناطق باز خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی همچنین توصیه‌های خود را برای گروه‌های مختلف اعلام کرد: کارفرمایان در فعالیت‌های عمرانی احتیاط کنند، کشاورزان در برداشت محصولات تعجیل نمایند و رانندگان هنگام بارش‌های شدید که به کاهش دید افقی منجر می‌شود، با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی در پایان گفت: طی فعالیت این سامانه، کاهش دمایی حدود ۳ تا ۴ درجه در استان انتظار می‌رود.