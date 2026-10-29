معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تجربیات جنگ‌های اخیر، پدافند غیرعامل را سپر حفاظتی کشور در برابر طیف وسیع تهدیدات نظامی، سایبری، پرتوی و شیمیایی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد ذوالقدر در سفر به استان بوشهر با بیان اینکه اهمیت پدافند غیرعامل امروز با تجربه جنگ‌های اخیر بیشتر ملموس شده است، اظهار داشت: وظیفه اصلی پدافند غیرعامل، کاهش آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف و به حداقل رساندن پیامد‌ها برای حفاظت از جان و مال مردم است.

وی با اشاره به عملکرد موفق زیرساخت‌های کشور در شرایط بحرانی تصریح کرد: در جریان جنگ‌های اخیر، با وجود تلاش دشمن برای ضربه زدن، جریان خبررسانی و اطلاع‌رسانی رسانه ملی متوقف نشد همچنین شبکه آب و برق کشور پایدار ماند، سیستم بانکی به خدمات‌دهی خود ادامه داد و در حوزه انرژی با پای کار آمدن پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین، سوخت‌رسانی به مردم و خودرو‌های امدادی مدیریت شد.

معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: در حوزه درمان نیز، اعمال جراحی پیشرفته همزمان با تهاجمات در حال انجام بود و کمبودی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی گزارش نشد که این ثمره برنامه‌ریزی‌ها از زمان تأسیس این سازمان در سال ۱۳۸۲ تاکنون است.

ذوالقدر با اشاره به شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» بیان کرد: پدافند غیرعامل دوطرفه است؛ از یک‌سو دستگاه‌ها وظیفه آموزش و صیانت از جان مردم را بر عهده دارند و از سوی دیگر، همراهی هوشمندانه مردم به‌ویژه در مدیریت مصرف و مقابله با شایعات فضای مجازی، اعتماد به رسانه ملی، بزرگ‌ترین پشتوانه برای پایداری و امنیت کشور است.