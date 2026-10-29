به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی امروز در اجتماع دانش‌آموزان بسیجی به مناسبت سالگرد شهادت شهید محمدحسین فهمیده، بسیج را شجره طیبه‌ای دانست که حاکم شدن فرهنگ آن در کشور می‌تواند زمینه‌ساز ناامیدی دشمنان از طمع‌ورزی به ایران باشد.

وی با اشاره به تداوم تقابل جمهوری اسلامی ایران با دشمنان اظهار کرد: ما در این کشور و نظام اسلامی دشمن کم نداریم و امروز نیز در مواجهه با شیطان بزرگ هستیم؛ با این حال، این جنگ پایان ماجرا نیست و باید خود را برای میدان‌های بزرگ‌تر بسازیم و آماده کنیم.

شهردار تهران با بیان اینکه دوران دانش‌آموزی دوره خودسازی و آمادگی برای ایفای نقش‌های بزرگ در جامعه است، افزود: هدف از این مسیر، ساخت خود، ایجاد تحول در کشور، شکل‌گیری ایران قوی و سپس تکثیر این الگو در مسیر ساخت تمدن نوین اسلامی است.

زاکانی با اشاره به پیشینه تاریخی و اعتقادی ایران و اسلام تصریح کرد: در این مسیر، مسئولیت بزرگی بر عهده ماست و پشتوانه آن، میراثی تاریخی و مسیری طولانی از تقابل حق و باطل است. در طول تاریخ اسلام، جان‌فشانی‌های بسیاری برای تحقق حکومت اسلامی و اسلام ناب صورت گرفته که واقعه عاشورا از قله‌های آن به شمار می‌رود و این مسیر تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ ادامه پیدا کرد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ نظام اسلامی گفت: این نظام از چنان ارزشی برخوردار است که امام خمینی (ره) بر ضرورت حفظ آن تأکید داشتند و حفظ نظام را از اوجب واجبات می‌دانستند.

شهردار تهران با اشاره به وعده الهی درباره آینده جهان خاطرنشان کرد: بر اساس وعده خداوند در آیه ۵ سوره قصص، آینده از آن مستضعفان است و تحقق عدالت و حاکمیت مستضعفان از افق‌های پیش‌روی جهان به شمار می‌رود. تحقق این وعده نیز مقدماتی دارد که باید به دست نسل نوجوان فراهم شود.

زاکانی با اشاره به جایگاه شهید محمدحسین فهمیده در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: دوران نوجوانی، دوران انجام کار‌های بزرگ است. شهید فهمیده در همین سنین رشادتی از خود نشان داد که امام خمینی (ره) درباره او فرمودند رهبر ما آن طفل ۱۳ ساله‌ای است که با قلب کوچک خود، ارزشی بزرگ آفرید.

وی خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: هر یک از شما می‌توانید نقش بزرگ و ارزشمندی در آینده کشور داشته باشید. باید از ظرفیت‌های تاریخی و تجربه‌های گذشته بهره بگیریم، خود را برای ساخت آینده آماده کنیم و با تلاش امروز، زمینه موفقیت‌های بزرگ‌تر را برای خود، خانواده، جامعه و جهان فراهم آوریم.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به آیه ۵۴ سوره مائده، دانش‌آموزان بسیجی را به توجه به ویژگی‌های مؤمنان مورد محبت خداوند دعوت کرد و اخلاص در عمل را یکی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها دانست.

وی با اشاره به سیره شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شهید سلیمانی به ما آموخت که هنگام انجام کارها، توجه داشته باشیم خداوند ناظر بر اعمال ماست؛ بنابراین نباید هدف از فعالیت‌ها صرفاً جلب رضایت دیگران باشد، بلکه باید رضایت خداوند را در نظر بگیریم.

زاکانی با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند معنوی با خداوند افزود: اگر دانش‌آموزان از همین دوران نوجوانی تلاش کنند رضایت الهی را در رفتار و عملکرد خود دنبال کنند، می‌توانند با اتکا به این مسیر در برابر دشواری‌ها ایستادگی کنند و با اطمینان به راه خود ادامه دهند.

وی خدمت به دیگران را از دیگر ویژگی‌های مورد تأکید در این آیه دانست و گفت: دانش‌آموز بسیجی می‌تواند در خانه، با خدمت به پدر و مادر، در مدرسه با تلاش و مسئولیت‌پذیری و در مسجد و محیط پیرامونی با خدمت به مردم، زمینه‌ساز افتخارآفرینی باشد.

شهردار تهران با اشاره به ظرفیت گسترده جامعه دانش‌آموزی کشور خاطرنشان کرد: جامعه میلیونی دانش‌آموزان، ظرفیتی بی‌نظیر برای پیشرفت کشور است و این ظرفیت باید در مدرسه، مسجد و عرصه‌های مختلف اجتماعی به کار گرفته شود.

زاکانی در پایان با تأکید بر ضرورت امید به آینده، تبعیت از ولایت، تمسک به اسلام و تلاش برای ساخت ایران گفت: هر جا به اصول اساسی خود پایبند بوده‌ایم و برای ساخت کشور تلاش کرده‌ایم، توانسته‌ایم مسیر پیشرفت را دنبال کنیم. امیدوارم نسل نوجوان با الگوگیری از شهدا و حرکت در مسیر ساخت ایران قوی، زمینه‌ساز موفقیت‌های بزرگ برای کشور و جامعه جهانی باشد.