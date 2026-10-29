بیش از ۱۳ هزار متقاضی در آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی در دو حوزه امتحانی اصفهان و کاشان امروز و فردا با هم رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از مجموع شرکت‌کنندگان در این آزمون، سه هزار و ۵۰۰ نفر زن و ۹ هزار و ۵۰۰ نفر مرد هستند.

وی افزود: این آزمون در سه نوبت، صبح و بعدازظهر پنجشنبه و صبح جمعه، در هفت رشته ساختمانی صلاحیت تخصصی برگزار می‌شود.

سید عبدالرضا لقمانی با اشاره به شرایط قبولی در این آزمون گفت: در بیشتر رشته‌ها، کسب حداقل ۵۰ درصد نمره تعیین‌شده برای قبولی، زمینه دریافت پروانه اشتغال به کار و ورود به عرصه ارائه خدمات حرفه‌ای مهندسی، کاردانی و معماری تجربی را فراهم می‌کند.