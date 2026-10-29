دادستان عمومی و انقلاب رامسر در جمع دانش‌آموزان دبیرستان نمونه دولتی لاریجانی، بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای و شناخت شیوه‌های جنگ شناختی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب رامسر در جمع دانش‌آموزان دبیرستان نمونه دولتی لاریجانی این شهرستان، بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای، آگاهی حقوقی و هوشیاری نوجوانان در برابر شایعات و محتوای تأییدنشده فضای مجازی تأکید کرد.

وی در اجرای طرح قاضی در مدرسه و با اشاره به حوادث دی‌ماه سال گذشته، از دانش‌آموزان خواست پیش از بازنشر مطالب در فضای مجازی، صحت و اعتبار آنها را بررسی کنند و با شناخت شیوه‌های جنگ شناختی، از تأثیرپذیری هیجانی در برابر جریان‌های رسانه‌ای پرهیز داشته باشند.

دادستان رامسر با بیان اینکه رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی ممکن است برای اثرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد اختلاف و التهاب به کار گرفته شوند، بر حفظ آرامش، تقویت قدرت تحلیل و مسئولیت‌پذیری در مواجهه با اخبار تأکید کرد.

وی همچنین آگاهی‌بخشی درباره جرایم فضای مجازی، مواد مخدر، توهین، تهدید و نزاع را از محور‌های مهم طرح قاضی در مدرسه دانست و گفت: آموزش قانون‌مداری، خودسازی و علم‌آموزی در دوران نوجوانی، زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایفای نقش مؤثر جوانان در پیشرفت کشور است.

دادستان عمومی و انقلاب رامسر در پایان، پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق شهروندان و افزایش آگاهی حقوقی دانش‌آموزان را از اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و بر تداوم تعامل با مدارس برای تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و قانون‌مدار تأکید کرد.