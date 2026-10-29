به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آماده است:

به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند، با توجه به اجرای عملیات ارتقای خطوط تلفن اورژانس ۱۱۵ توسط شرکت مخابرات شهرستان، در روز یکشنبه، ۱۰ آبان‌ماه، از ساعت ۹ صبح، احتمال بروز اختلال یا قطعی موقت در برقراری تماس با شماره ۱۱۵ وجود دارد؛ لذا از شهروندان درخواست می‌شود در صورت عدم امکان برقراری تماس با شماره ۱۱۵، جهت درخواست خدمات فوریت‌های پزشکی، با شماره‌های جایگزین زیر تماس حاصل فرمایند.

شماره‌های تماس جایگزین:

* ۳۲۳۶۵۷۷۰

* ۳۲۳۶۵۷۷۲

* ۳۲۳۷۴۵۸۰

* ۳۲۳۷۴۵۴۱