به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تهمتن عبداللهی گفت: بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی موظفند فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه‌های کاری خود را در قالب بسته‌های بدون نام تدوین کنند تا پس از طرح و تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و تایید مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور برای جذب سرمایه گذار منتشر شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های استان ۱۹ بسته تصویب شده در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شامل ۱۱ بسته در بخش صنعت، ۴ بسته در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری و ۴ بسته در نقاط پیرامونی منابع آبی و در زمینه تفریحات آبی هستند.

عبداللهی گفت: با تدوین این بسته ها، فرآیند‌ها به صورت شفاف و هماهنگ اجرا می‌شود و حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال و رونق اقتصادی را به دنبال دارد.