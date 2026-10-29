به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالامیر یاقوتی افزود: با افزایش دامنه پوشش بیمه حوادث شبکه، سقف اعتبارات قرارداد بیمه خسارت مشترکان برق به هزار میلیارد تومان رسید تا با تکمیل فرایند‌های سامانه‌ای و رفع محدودیت‌های ارتباطی، رسیدگی به پرونده‌های معوق از ابتدای سال ۱۴۰۵ با سرعت بیشتری انجام شود.

وی از بازنگری در مدل تامین مالی و گسترش دامنه خدمات بیمه‌ای برای مشترکان خانگی و تجاری خبر داد.

یاقوتی افزود: طبق قانون بودجه، مبلغی معادل ۶۰۰ تومان یا همان ۶۰۰ تا تک تومانی در ماه برای واحد‌های خانگی جهت پوشش بیمه‌ای لحاظ شده است که در مجموع سالانه ۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر واحد در قبوض درج می‌شود. با احتساب مشترکان تجاری، مجموع مبلغ حاصل از این محل به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اشاره به تغییرات اعمال شده در قانون امسال یادآورشد: با توجه به ابلاغیه‌های جدید، دامنه پوشش بیمه گسترده‌تر شده و خسارات ناشی از نوسانات شبکه برق نیز تحت پوشش قرار گرفته است.

یاقوتی گفت: این افزایش دامه پوشش بیمه در حالی است که پیش از این، تمرکز بیمه فقط بر حوادث خارجی مانند برخورد خودرو با تیر برق بود. با توجه به افزایش تعهدات جدید، برآورد اولیه ۶۰۰ میلیارد تومانی برای جبران خسارت‌ها کافی نبود؛ از این‌رو توانیر برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به این اعتبار اضافه کرد تا مجموع آن به هزار میلیارد تومان برسد.

وی اظهار داشت: تشریفات قانونی و برگزاری مناقصه انتخاب بیمه‌گر حدود ۲ هفته پیش به پایان رسیده است. هم‌اکنون اولویت اصلی، برقراری اتصال سیستمی میان سامانه توانیر و شرکت بیمه‌گر است تا امکان بارگذاری مدارک و پیگیری آنلاین خسارت برای مشترکان فراهم شود.