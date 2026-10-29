به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه ستاد طرحهای عمرانی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، دزفول و شاهرود به ریاست مهندس طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.



مهندس طاهر موهبتی در این نشست با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به تکمیل طرحهای عمرانی حوزه سلامت، بر تسریع در بهره‌برداری از طرحهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد.



وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی و تأمین به‌موقع تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز طرحهای بیمارستانی تأکید کرد و افزود: تکمیل طرحهای عمرانی زمانی می‌تواند به ارتقای خدمات سلامت منجر شود که همزمان با آماده‌سازی زیرساخت، الزامات تجهیزاتی و نیروی انسانی مورد نیاز نیز تأمین و پیش‌بینی شود.



معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب پس از بهره‌برداری از طرحهای بیمارستانی را خواستار شد و اظهار داشت: معرفی خدمات و ظرفیت‌های ایجادشده در این طرحها به مردم، موجب آگاهی بیشتر جامعه از اقدامات و خدمات دولت و وزارت بهداشت خواهد شد.



در ادامه این نشست، شیرانی، خسروپناه و امامیان، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، دزفول و شاهرود، گزارشی از آخرین وضعیت طرحهای عمرانی دانشگاه‌های خود ارائه کردند و درباره میزان پیشرفت پروژه‌ها، تأمین تجهیزات و نیروی انسانی، زمان‌بندی تکمیل و افتتاح و همچنین اقدامات اجرایی باقی‌مانده توضیحاتی ارائه دادند.



در این جلسه، وضعیت طرحهای بیمارستان ۲۱۶ تختخوابی نجف‌آباد، بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی فیض اصفهان، بیمارستان ۹۶ تختخوابی افضلیان نائین، بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی یازهرا دزفول، بیمارستان ۱۰۸ تختخوابی امام حسین (ع) شاهرود، دانشکده بهداشت و کلینیک دندانپزشکی آیت‌الله شاهرودی مورد بررسی قرار گرفت.



مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، دزفول و شاهرود، سلیمی، مدیرکل دفتر منابع فیزیکی و رامزی، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت نیز در این نشست حضور داشتند و در خصوص روند اجرای طرحها و الزامات مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری آنها بحث و تبادل نظر شد.