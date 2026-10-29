به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی کردعلیوند با اشاره به ظرفیت اقلیمی لرستان و میزان مناسب تابش خورشید در مناطق مختلف استان اظهار کرد: استفاده از اراضی ملی غیر قابل کشت و کم‌بازده برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند ضمن فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، به پایداری شبکه برق نیز کمک کند.

وی افزود: در ۶ ماه نخست امسال ۶۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی لرستان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به سرمایه‌گذاران واگذار شد.

مدیر امور اراضی لرستان با تأکید بر ضرورت حفاظت از زمین‌های حاصلخیز کشاورزی و باغی بیان کرد: یکی از اولویت‌های مدیریت امور اراضی، صیانت از اراضی مرغوب کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری این زمین‌هاست؛ ازاین‌رو، اراضی اختصاص‌یافته برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی پس از بررسی‌های کارشناسی و باهدف جلوگیری از تداخل با مناطق تولیدی انتخاب شده‌اند.

کردعلیوند ادامه داد: انتخاب اراضی کم‌بازده برای اجرای این طرح‌ها، علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه زمین‌های ملی در مسیر توسعه اقتصادی، به حفظ اراضی کشاورزی و پشتیبانی از امنیت غذایی استان کمک می‌کند.