به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در جریان بازدید از مجموعه تاریخی و گردشگری تخت سلیمان، ضمن تمجید از ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی و گردشگری این منطقه، بر اهمیت و ضرورت ویژهٔ حفاظت از میراث فرهنگی و سرمایه‌های تاریخی کشور تأکید کرد.

در جریان این بازدید، فرماندار تکاب با ارائه گزارشی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این اثر باشکوه کهن، اظهار داشت: «این مجموعه ارزشمند تاریخی که قدمت آن به دوره‌های اشکانیان و ساسانیان بازمی‌گردد، کاملاً با استفاده از سنگ‌های بومی همین منطقه ساخته شده است.»

وی در ادامه با اشاره به شگفتی دریاچه اسرارآمیز تخت سلیمان افزود: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد حوضچه مرکزی این مجموعه ساختاری قیفی‌شکل داشته و تا عمق ۱۱۵ متری پایش شده است. یکی از شگفتی‌های طبیعی این دریاچه این است که حتی در اوج خشکسالی و کم‌بارشی، حتی یک سانتی‌متر از سطح آب آن کاسته نمی‌شود.»

مجموعه تاریخی و جهانی تخت سلیمان در استان آذربایجان غربی، در ۴۵ کیلومتری شمال‌شرق شهرستان تکاب قرار دارد.