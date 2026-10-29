معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه در دیدار با خانواده شهید دکتر «سید اصغر هاشمی‌تبار» با اشاره به فناوری‌های نوین این نیرو در جنگ با دشمن آمریکایی، گفت: نیروی زمینی سپاه آماده مقابله با هرگونه تهدیدی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار احمد اخوان و هیئت همراه با حضور در منزل شهید دکتر «سید اصغر هاشمی‌تبار» با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو و در این دیدار اظهار داشت: نخبگان موجب شتاب و خیزش علمی کشور شدند؛ دانشمند شهید هاشمی‌تبار، یکی از نخبگان کشور بودند که عمر خود را صرف اعتلای علمی کشور کردند و به همراه همسرشان ترور شدند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه دانشمندان نخبه موجب اقتدار کشور هستند و دشمنان هم به همین دلیل به دنبال ترور این عزیزان هستند، گفت: نقش و خدمات این شهید عزیز در حوزه علم و فرهنگ بی‌بدیل است و سال‌های سال ماندگار خواهد بود.

وی همچنین عنوان کرد: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استفاده از فناوری‌های نوظهور، مقتدرانه در مقابل دشمن ایستاده است و تدابیر فرمانده این نیرو موجب شده است که دشمن حتی اجازه طرح‌ریزی حمله زمینی به ایران را هم به خود ندهد.

دختر شهید هاشمی‌تبار هم در این دیدار با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، گفت: دشمنان خبیث، پدر و مادرم را به شهادت رساندند؛ اما هزاران نخبه ایرانی راه‌شان را ادامه خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: پدرم بسیار خانواده‌دوست بود و همواره به کانون گرم خانواده بسیار اهمیت می‌داد.