

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال مردان ایران که مرحله جدیدی از اردو‌های آماده‌سازی خود را در تهران آغاز کرده بود، بامداد امروز (پنجشنبه ۷ آبان) برای برپایی اردویی تدارکاتی و برگزاری سه دیدار دوستانه، عازم ترکیه شد.

ملی‌پوشان هندبال ایران که خود را برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۸ و رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال آینده آماده می‌کنند، مطابق برنامه در جریان این اردو سه بازی دوستانه با تیم ملی هندبال ترکیه در شهر آنکارا برگزار خواهند کرد.

اسامی ملی‌پوشان هندبال ایران که با نظر نناد کلاییچ همراه با تیم ملی به ترکیه اعزام شده‌اند به شرح زیر است:

محمد سیاوشی، محمدمهدی بهنام‌نیا، صابر حیدری، علی امیریوسفی، علی حیدریان، امید عنایتی جو، میلاد قلندری، علیرضا پیرزاده اهوازی، سعید علی اکبری، بهشاد فاتحی‌زاده، روح‌الله عادلخانی، محمدرضا کاظمی، یونس آثاری، امیدرضا سرپوشی، فواد فرهادی، رضا شجاعی، علیرضا دادوند، امیرحسین کرمی و سعید علوی