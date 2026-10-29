به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کورش نوروزی برنامه‌ریزی برای کشت ۷۳ هزار هکتار کلزا در استان خوزستان را با هدف کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی مهم دانست و گفت: از مجموع سطح برنامه‌ریزی‌شده، ۶۰ هزار هکتار به کشت آبی و ۱۳ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص دارد و تاکنون در بیش از ۲۸ هزار هکتار عملیات کشت صورت گرفته است.

وی افزود: قرار گرفتن کلزا در تناوب با محصولاتی مانند گندم، در مدیریت علف‌های هرز و بهبود وضعیت خاک بسیار مؤثر است.

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مدیر امور زراعت خوزستان در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از ارقام مناسب، رعایت تاریخ کاشت و توصیه‌های فنی کارشناسان، از ارکان اصلی تحقق اهداف تولیدی و افزایش درآمد کشاورزان در این حوزه است.