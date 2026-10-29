وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیئت همراه برای بررسی راهکار‌های بازگشایی بازارچه مرزی ساری‌سو از مرکز مبادلات تجاری ساری‌سو بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان سفر به آذربایجان غربی از بازارچه مرزی ساری‌سو در ماکو بازدید کرد و در جریان مسائل و موانع فعالیت این مرکز مبادلات تجاری قرار گرفت.

دکتر سیدعلی مدنی‌زاده به همراه استاندار و جمعی از مسئولان محلی، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی از بازارچه مرزی ساری‌سو، مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه، بازدید کرد.

وزیر اقتصاد در این بازدید ضمن اطلاع از مسائل و موانع فعالیت بازارچه، در جریان اقدامات انجام‌شده از سوی طرف‌های ایرانی و ترکیه‌ای قرار گرفت.

مدنی‌زاده همچنین از رایزنی‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات این بازارچه خبر داد.

بازارچه مرزی ساری‌سو در نزدیکی گمرک ماکو احداث شده و بنا بر اطلاعات اعلام‌شده، بیش از ۴۰ غرفه برای عرضه کالاهای مختلف دارد. این بازارچه در سال ۱۳۶۸ افتتاح شده و بخشی از کالاهای عرضه‌شده در آن، محصولات تولیدی ترکیه است.