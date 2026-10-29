رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد سالانه نقدینگی در مهرماه با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به شهریور ماه به ۵۰.۹ درصد رسید.

رشد سالانه نقدینگی در آستانه برگشت به کانال ۴۰ درصدی

رشد سالانه نقدینگی در آستانه برگشت به کانال ۴۰ درصدی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در ادامه تلاش بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی و مهار نقدینگی، رشد سالانه نقدینگی در مهرماه با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به شهریور ماه به ۵۰.۹ درصد رسید.

همتی خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ با ۲.۷ درصد رشد در مهرماه، به ۲۴ درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته بانک مرکزی تلاش کرده است تا با کاراتر کردن تسهیلات بانکی و افزایش استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره، نیاز‌های واحد‌های تولیدی را بیش از پیش تأمین کند.

همتی تأکید کرد: ناترازی برخی بانک‌ها بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را کند کرده است که برنامه‌های اصلاحی در خصوص آن بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی است.