عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خواستار توجه ویژه به منابع ارزی دارو و تجهیزات پزشکی، معیشت کارکنان سلامت و هزینه‌های درمان بیماران شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایون سامه‌یح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع بودجه‌ای اظهار کرد: شرایط مالی کشور دشوار و نگران‌کننده است و این وضعیت تنها وزارت بهداشت را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه سایر دستگاه‌های اجرایی نیز با محدودیت‌های مشابهی مواجه هستند. در چنین شرایطی، تامین منابع مورد نیاز حوزه سلامت و پیش‌بینی اعتبارات متناسب با نیاز‌های مردم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تاکید بر ضرورت همراهی مجلس با وزارت بهداشت در تامین اعتبارات مورد نیاز این حوزه افزود: حمایت از بودجه پرستاری، استمرار تخصیص ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی و تامین منابع مورد نیاز بخش‌های مختلف نظام سلامت باید در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای مورد توجه قرار گیرد تا از تحمیل فشار بیشتر به بیماران جلوگیری شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تامین دارو و مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی گفت: در حال حاضر، با توجه به تمهیدات و پیگیری‌های صورت‌گرفته در زمینه تامین مواد اولیه دارویی، میزان کمبود‌های دارویی نسبت به ماه گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

سامه‌یح با تاکید بر اهمیت استمرار این روند اظهار کرد: کاهش کمبود‌ها در کنار مدیریت تامین مواد اولیه، از موضوعات مهم حوزه دارو است؛ با این حال، برای تثبیت شرایط و جلوگیری از بروز مشکلات جدید، تامین منابع مالی و ارزی مورد نیاز این حوزه باید با جدیت دنبال شود.

وی در ادامه به چالش‌های اقتصادی تولیدکنندگان دارو اشاره کرد و افزود: قیمت‌گذاری دارو، به‌ویژه دارو‌های مورد نیاز بیماران خاص، باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ توان مالی بیماران، استمرار تولید داخلی نیز برای شرکت‌های داروسازی امکان‌پذیر باشد. در غیر این صورت، کاهش صرفه اقتصادی تولید می‌تواند تمایل به واردات دارو‌های آماده را افزایش دهد و هزینه بیشتری به نظام سلامت تحمیل کند.

ضرورت حفظ منابع ارزی دارو و تجهیزات پزشکی

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به منابع ارزی اختصاص‌یافته به دارو و تجهیزات پزشکی گفت: میزان ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به این حوزه که در سال گذشته حدود سه‌ونیم میلیارد دلار بود، امسال به حدود سه میلیارد دلار رسیده است. امیدواریم این منابع در سال آینده کاهش بیشتری پیدا نکند، زیرا تامین دارو و تجهیزات پزشکی به پایداری منابع مالی و ارزی وابسته است.

وی با تاکید بر اینکه تامین پایدار دارو نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های بودجه‌ای، ارزی و تولیدی است، افزود: هرگونه محدودیت بیشتر در منابع این حوزه می‌تواند تامین دارو و هزینه‌های درمان را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، مجلس باید در بررسی بودجه، شرایط بیماران و نیاز‌های واقعی نظام سلامت را در نظر بگیرد.

سامه‌یح همچنین با اشاره به هزینه‌های بالای درمان بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خاص تصریح کرد: برخی بیماران به دلیل فشار اقتصادی و هزینه‌های سنگین درمان، برای ادامه درمان با دشواری مواجه می‌شوند. حمایت از این بیماران و اقشار کم‌درآمد باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت قرار گیرد تا مشکلات مالی مانع دسترسی آنان به درمان نشود.

تولید ۹۷ درصد دارو‌های کشور در داخل؛ ضرورت تکمیل زنجیره تامین

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ظرفیت تولید دارو در کشور گفت: حدود ۹۷ درصد دارو‌های مورد نیاز کشور از نظر محصول نهایی در داخل تولید می‌شود، اما این میزان تولید به معنای خودکفایی کامل در تامین مواد اولیه نیست.

سامه‌یح افزود: حدود ۵۰ درصد مواد موثره دارو‌ها در داخل کشور تولید می‌شود، اما حتی در مواردی که ماده موثره در داخل ساخته می‌شود، ممکن است مواد اولیه پایه و مولکول‌های پیش‌ساز آن از خارج وارد شود. بنابراین، برای کاهش وابستگی و افزایش پایداری تولید، باید به تمام حلقه‌های زنجیره تامین دارو توجه کرد.

وی با اشاره به نقش کشور‌های تامین‌کننده مواد اولیه اظهار کرد: هند از مبادی مهم تامین مواد اولیه دارویی ایران است و استمرار دسترسی به این مواد، برای حفظ ظرفیت تولید داخل اهمیت دارد. در نتیجه، حمایت از صنایع داروسازی و تسهیل تامین مواد اولیه می‌تواند به پایداری تولید و کاهش نیاز به واردات دارو‌های آماده کمک کند.

حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی برای حفظ توان رقابتی

سامه‌یح در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به چالش‌های تولید تجهیزات پزشکی بیان کرد: افزایش قیمت مواد اولیه، به‌ویژه محصولات پتروشیمی، هزینه تولید تجهیزات پزشکی را افزایش داده و بر صرفه اقتصادی تولید داخلی تاثیر گذاشته است. در کنار این موضوع، تامین تجهیزات از مسیر واردات نیز با محدودیت‌هایی مواجه است.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان ایرانی پیش از این بخشی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور‌های دیگر را تامین می‌کردند، اما افزایش قیمت تمام‌شده تولید در داخل، رقابت با تولیدکنندگان خارجی را دشوار کرده است. این مسئله به‌ویژه در حوزه تجهیزات پزشکی مصرفی و بازار کشور‌های همسایه مشهود است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به تولید داخلی و تامین نیاز‌های نظام سلامت گفت: سیاست‌گذاری در حوزه تجهیزات پزشکی باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، امکان تامین به‌موقع تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی نیز فراهم بماند.

رسیدگی به معیشت کارکنان سلامت؛ ضرورتی برای ارتقای کیفیت خدمات

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان نظام سلامت گفت: حمایت از پرستاران اهمیت زیادی دارد، اما این حمایت باید سایر گروه‌های شاغل در حوزه سلامت، از جمله پزشکان و کارکنانی را که در مراکز دولتی و مناطق محروم خدمت می‌کنند، نیز در بر بگیرد.

سامه‌یح افزود: پایین‌تر بودن دریافتی کارکنان دولت در مقایسه با بخش خصوصی و افزایش هزینه‌های زندگی، ضرورت بازنگری در وضعیت معیشتی این گروه‌ها را نشان می‌دهد. همچنین اختلاف دریافتی میان کارکنان رسمی و قراردادی باید به شکل عادلانه بررسی و اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: نارضایتی ناشی از شرایط معیشتی می‌تواند بر انگیزه نیروی انسانی و کیفیت خدمات‌رسانی اثر بگذارد؛ بنابراین، حمایت از کارکنان سلامت، در نهایت به نفع مردم و ارتقای خدمات نظام سلامت خواهد بود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان بر ضرورت همکاری دولت و مجلس برای تامین منابع مورد نیاز حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: در شرایط محدودیت منابع، تصمیم‌گیری دقیق درباره بودجه، حمایت از تولید دارو و تجهیزات پزشکی و توجه به هزینه‌های درمان بیماران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مشکلات مردم و پایداری خدمات سلامت کمک کند.