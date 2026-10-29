در مراسمی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور؛ مخزن ذخیره آب شهید رئیسی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در مراسمی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، استاندار یزد و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ، مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی ذخیره آب یزد به نام شهید رئیسی در راستای تقویت پایداری شبکه توزیع آب به بهربرداری رسید.

این طرح زیرساختی با بیش از یک همت به قیمت روز اجرا شده است تا با افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، تأمین پایدار آب شرب و ارتقای تاب‌آوری شبکه در برابر نوسانات مصرف، توزیع آب با اطمینان بیشتری مدیریت شود.