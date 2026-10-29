به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ دانیال صفائی مسئول برگزاری آزمون در استان سمنان گفت: مجموعه آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی، تعیین صلاحیت معماران تجربی و کارشناسی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همزمان با سراسر کشور در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، هفتم و هشتم آبان‌ماه در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود و امروز نخستین روز برگزاری این آزمون هاست.

وی افزود: از مجموع یک‌هزار و ۵۰۱ داوطلب شرکت‌کننده در این آزمون‌ها، یک‌هزار و ۴۱ نفر مرد و ۴۶۰ نفر زن هستند که در نوبت‌های صبح و عصر روز پنج‌شنبه و صبح روز جمعه در آزمون شرکت می‌کنند.

آزمون ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک برگزار می‌شود و صلاحیت‌های طراحی، نظارت، اجرا و محاسبات را در رشته‌های مربوط، با هدف اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی پوشش می‌دهد.

همچنین آزمون‌های تخصصی «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان» و «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی» در چارچوب این آزمون‌ها برگزار می‌شود.

علاوه بر این، آزمون ورود به حرفه در شش رشته کاردانی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، نقشه‌برداری و شهرسازی در پایه سه برگزار می‌شود.

نتایج این آزمون ها دی ماه اعلام خواهد شد.