به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سعید ابراهیم پور مسئول طرح استاندارد و مدرسه گفت : در این طرح دانش آموزان مقطع ابتدایی با استاندارد کالا و علامت سیب سلامت به عنوان دو ابزار اصلی در حوزه شناخت کالا‌های سالم و قابل استفاده آشنا شدند.

ابراهیم پور افزود: در این طرح دانش آموزان با عنوان همیاران سلامت در مدارس انتخاب می‌شوند که وضعیت استاندارد خوراکی و تغذیه‌های میان وعده را ارزیابی کنند.