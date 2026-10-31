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طرح استاندارد و مدرسه با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با استانداردهای اجباری و تشویقی کالاها در گرمسار اجرا شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سعید ابراهیم پور مسئول طرح استاندارد و مدرسه گفت : در این طرح دانش آموزان مقطع ابتدایی با استاندارد کالا و علامت سیب سلامت به عنوان دو ابزار اصلی در حوزه شناخت کالاهای سالم و قابل استفاده آشنا شدند.
ابراهیم پور افزود: در این طرح دانش آموزان با عنوان همیاران سلامت در مدارس انتخاب میشوند که وضعیت استاندارد خوراکی و تغذیههای میان وعده را ارزیابی کنند.