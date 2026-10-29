فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان از مهر و موم یک مرکز غیرمجاز تزریق بوتاکس و ژل با حضور مسئولان قضائی، پلیس اماکن عمومی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت‌سیاح اظهار داشت: در راستای نظارت بر فعالیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات زیبایی و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز، یک مرکز غیرمجاز تزریق بوتاکس و ژل در این دشت آزادگان شناسایی و مهر و موم شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت شهروندان، از مردم خواست برای دریافت خدمات زیبایی به مراکز مجاز و دارای صلاحیت مراجعه کنند و در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرمجاز، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.