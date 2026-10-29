در سومین مرحله قرعه‌کشی تخصیص زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر خورموج، ۴۵۰ قطعه زمین در منطقه‌ای ۶۹ هکتاری این شهر به متقاضیان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ با اجرای این مرحله، شمار متقاضیان برخوردار از تخصیص پلاک زمین در شهر خورموج به ۸۴۳ نفر رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر اظهار داشت: در این مرحله، ۴۵۰ قطعه زمین واقع در سایت ۶۹ هکتاری شهر خورموج، از طریق قرعه‌کشی به ۴۵۰ متقاضی واجد شرایط اختصاص یافت که از این تعداد، ۱۸۱ قطعه به خانواده‌های دارای سه فرزند و ۲۶۹ قطعه به خانواده‌های دارای چهار فرزند تخصیص داده شد.

اصغر کشوریان اظهار داشت: تاکنون ۸۴۳ متقاضی واجد شرایط در این شهرستان، تخصیص پلاک زمین دریافت کرده‌اند. در مراحل پیشین نیز در سایت ۳۵ هکتاری شهر خورموج، مجموعاً ۳۹۳ متقاضی تعیین تکلیف شده و پلاک زمین به آنان تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی سایت‌های طرح جوانی جمعیت در شهر خورموج اظهار داشت: تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آماده‌سازی سایت‌های مربوط به این طرح در شهر خورموج هزینه شده است. این اقدامات با هدف فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و تسهیل روند تأمین زمین برای خانواده‌های واجد شرایط و مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده است.

کشوریان گفت: بر اساس ضوابط این قانون، خانواده‌های دارای سه فرزند که فرزند سوم آنها از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد و همچنین خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال، در چارچوب مقررات مربوط از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برخوردار می‌شوند.

وی بیان کرد: پس از انجام قرعه‌کشی و طی مراحل اداری، اقدامات لازم برای ادامه فرآیند واگذاری زمین و انعقاد قرارداد با متقاضیان، مطابق ضوابط و مقررات مربوط، انجام خواهد شد.