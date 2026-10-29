وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف بررسی و رفع موانع تردد ترانزیتی و مسافری از گمرک بازرگان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در ادامه سفر یک‌روزه خود به منطقه آزاد ماکو، به همراه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار آذربایجان غربی و مقامات استانی و محلی، از گمرک بازرگان بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت تردد ناوگان ترانزیتی و مسافران در مرز بازرگان و شناسایی موانع و مشکلات موجود در فرآیند‌های گمرکی و مرزی انجام شد. در جریان این بازدید، روند تردد کامیون‌های ترانزیتی و مسافران، زیرساخت‌های موجود و چالش‌های پیش‌روی تسهیل تردد در این گذرگاه مهم مرزی مورد بررسی قرار گرفت.

رفع موانع تردد ترانزیتی و مسافری، تسریع در تشریفات گمرکی و ارتقای بهره‌وری زیرساخت‌های مرزی از جمله الزامات توسعه تجارت خارجی و تقویت جایگاه مرز بازرگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری کشور به شمار می‌رود.