رئیس کل دادگستری استان البرز از اجرای حکم قطعی پرونده کلاهبرداری آذین خودرو آرامیس با ۲۱۶۸ شاکی خبر داد؛ حکمی که بر اساس آن، ۳۳ محکوم علاوه بر تحمل مجموع ۲۴۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، موظف‌اند خسارت مالباختگان را بر مبنای ارزش روز خودروهای ثبت‌نامی جبران کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، حسین فاضلی هریکندی با اعلام قطعیت رأی پرونده آذین خودرو آرامیس اظهار کرد: اعضای این شبکه با وعده تأمین خودرو به قیمت کارخانه، مبالغ هنگفتی از شهروندان دریافت کردند و در نهایت، هزاران نفر را با خسارت مالی مواجه ساختند.

بر اساس محتویات پرونده، اعضای هیئت‌مدیره شرکت در ماه‌های ابتدایی فعالیت، با هدف جلب اعتماد عمومی، تعدادی خودرو را از بازار آزاد خریداری و با قیمت کارخانه به مشتریان تحویل می‌دادند. این شیوه، زمینه جذب متقاضیان بیشتر و افزایش اعتماد به مجموعه را فراهم کرد؛ اما با گسترش فعالیت شرکت و دریافت وجوه بیشتر، تحویل خودروها و بازگرداندن مبالغ پرداختی با تأخیر مواجه شد.

در پی افزایش شکایت‌ها، دستگاه قضایی استان البرز اقدامات فوری برای متوقف کردن فعالیت شرکت و جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق مشتریان را در دستور کار قرار داد. دفاتر مرکزی و نمایندگی‌های شرکت پلمب شدند و متهمان پرونده شناسایی و دستگیر شدند. همچنین تعدادی از املاک، ویلاها، آپارتمان‌ها و خودروهای گران‌قیمتی که بنا بر اعلام مقام قضایی با استفاده از اموال مالباختگان خریداری شده بودند، توقیف شدند تا امکان پیگیری حقوق شاکیان و جبران خسارت فراهم شود.

فاضلی هریکندی با تشریح ابعاد مالی این پرونده گفت: شمار مالباختگان به ۲۱۶۸ نفر می‌رسد و مجموع اموال برده‌شده با وعده پیش‌فروش خودرو، بیش از هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان برآورد شده است. در جریان رسیدگی قضایی، ۳۳ نفر از متهمان با رأی قطعی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به مجازات‌هایی شامل حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند که مجموع احکام حبس صادرشده برای آنان به ۲۴۳ سال می‌رسد.

نکته محوری در این پرونده، نحوه تعیین میزان رد مال است. برخلاف شیوه‌ای که بازپرداخت را صرفاً به مبلغ اسمی پرداخت‌شده در زمان ثبت‌نام محدود می‌کند، در این رأی، ارزش روز خودروی موضوع قرارداد مبنای جبران خسارت قرار گرفته است. بر این اساس، محکومان باید مبلغی معادل ارزش روز خودرویی را که به هر شاکی وعده داده شده بود، پرداخت کنند؛ رویکردی که هدف آن جبران اثر کاهش ارزش پول و حفظ امکان خرید خودروی مورد توافق برای مالباختگان است.

رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرد که این رأی پس از فرجام‌خواهی متهمان، عیناً به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. به گفته وی، این رویکرد در پی آسیب‌شناسی پرونده‌های کثیرالشاکی خودرویی و با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در سفر به استان البرز مورد توجه قرار گرفته است.

اجرای حکم پرونده آذین خودرو آرامیس، علاوه بر تعیین تکلیف قضایی اتهامات و مجازات محکومان، آزمونی مهم برای بازگرداندن حقوق هزاران شهروند زیان‌دیده به شمار می‌رود. با این حال، میزان و زمان بازگشت واقعی اموال به شاکیان به روند اجرای حکم، وضعیت دارایی‌های توقیف‌شده و امکان وصول مبالغ محکوم‌به بستگی خواهد داشت.