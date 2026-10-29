وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید میدانی از پایانه‌های مرزی شمال آذربایجان‌غربی، تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی، افزایش بهره‌وری و روان‌سازی جریان صادرات و واردات را از ضرورت‌های کلیدی برای تقویت تجارت منطقه‌ای عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه سفر خود به آذربایجان‌غربی به همراه رضا رحمانی، استاندار استان، از امکانات گمرکی، مرکز لجستیک مرزی و بازارچه مرزی ساری‌سو در مرز بین‌المللی بازرگان بازدید کرد و از نزدیک در جریان چالش‌ها و روند‌های ترانزیتی قرار گرفت.

در جریان این بازدید میدانی که با حضور مدیران ارشد اقتصادی و گمرکی کشور و استان انجام شد، وزیر اقتصاد با بررسی وضعیت زیرساخت‌های گمرکی و ترانزیتی، بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح های نیمه‌تمام، افزایش بهره‌وری پایانه‌های مرزی و روان‌سازی جریان صادرات و واردات تأکید کرد تا فرآیند‌های تجاری با سرعت و کارایی بیشتری انجام شوند.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، نیز در این بازدید با اشاره به جایگاه بی‌بدلیل مرز بازرگان، آن را یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های اقتصادی و تجاری کشور دانست.

وی تصریح کرد: رفع مشکلات مرزی به‌ویژه تسهیل تردد ناوگان باری و ساماندهی بازارچه مرزی ساری‌سو از اولویت‌های استان است و توسعه تعاملات تجاری با همسایگان و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی با جدیت دنبال می‌شود.

گفتنی است در حاشیه این بازدید، رانندگان خودرو‌های ترانزیتی و مسافران مرزی به‌طور مستقیم دغدغه‌ها و مشکلات خود را در خصوص موانع تردد و فرآیند‌های گمرکی با وزیر اقتصاد و استاندار آذربایجان‌غربی در میان گذاشتند.