رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت حمایت از محیط‌بانان، خواستار ارتقای معیشت، تأمین تجهیزات، تسهیل احراز شهادت و جانبازی و تقویت آموزش و ارتقای شغلی این نیرو‌ها شد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در همایش تجلیل از محیط‌بانان برتر به مناسبت روز ملی محیط‌بان، حضور رئیس‌جمهور در این مراسم را نشانه اهمیت محیط زیست در برنامه‌های دولت دانست و گفت: این حضور موجب دلگرمی و افزایش انگیزه کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست می‌شود.

او با اشاره به شرایط ویژه کشور در جریان دو جنگ تحمیلی افزود: کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در این دوره، با همکاری نهاد‌های نظامی و دستگاه‌های استانی، در دفاع از تمامیت ارضی کشور مشارکت داشتند و در برخی مناطق، تجهیزات، خودرو‌ها و عرصه‌های طبیعی نیز آسیب دیدند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به فداکاری نیرو‌های این مجموعه گفت: ۱۵۴ نفر از محیط‌بانان در سال‌های گذشته در مسیر حفاظت از طبیعت و سرمایه‌های ملی جان خود را از دست داده‌اند و حمایت از خانواده‌های آنان و تسریع در روند احراز شهادت این نیرو‌ها باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

انصاری با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه حرفه‌ای محیط‌بانان تصریح کرد: این نیرو‌ها مسئولیت سنگینی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور برعهده دارند، اما باید امکانات، تجهیزات و حمایت‌های متناسب با این مسئولیت نیز در اختیارشان قرار گیرد.

او توجه به آموزش‌های تخصصی، ارتقای شغلی و به رسمیت شناختن ظرفیت‌های کارشناسی محیط‌بانان را از دیگر اولویت‌های این سازمان برشمرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با قدردانی از همکاری مسئولان و دستگاه‌های مرتبط در پیگیری وضعیت محیط‌بانان آسیب‌دیده و خانواده‌های شهدای این مجموعه، از تلاش‌های فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا و قوه قضاییه برای حمایت از محیط‌بانان قدردانی کرد.