معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، از سه واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی کیش با هدف بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و دستیابی به راهکار‌های عملی برای رفع موانع بازدید کرد.

بررسی مشکلات فعالان اقتصادی کیش و دستیابی به راهکار‌های عملی برای رفع موانع

بررسی مشکلات فعالان اقتصادی کیش و دستیابی به راهکار‌های عملی برای رفع موانع

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود نیک افروز نیک‌افروز در این بازدید‌ها با اشاره به استمرار بازدید‌های میدانی از واحد‌های صنعتی و غیرصنعتی گفت: هدف از بازدیدها، بررسی مشکلات فعالان اقتصادی از نزدیک و دستیابی به راهکار‌های عملی برای رفع موانع فعالیت آنان است.

او با اشاره به کمبود فضای مناسب برای اجرای طرح‌های در شهرک‌های صنعتی شماره یک و سه کیش، افزود: این مجموعه‌ها با محدودیت فضا مواجه هستند و مقرر شد مدیریت صنایع سازمان، تأمین زمین متناسب با نیاز آنها را پیگیری کند تا زمینه استقرار این صنایع در فضای مناسب فراهم شود.

نیک‌افروز با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در حوزه ثبت شرکت‌ها گفت: مقرر شد مسائل با همکاری اداره ثبت شرکت‌ها و بخش‌های بازرگانی و صنایع سازمان به‌صورت مستقیم پیگیری شود.

او از بررسی مشکلات واحد فعال در حوزه تولید و بسته‌بندی محصولات بهداشتی و هتلی و پیگیری برای رفع موانع فعالیت این مجموعه خبر داد.

نیک افروز ابراز امیدواری کرد: با تداوم بازدید‌های میدانی و همکاری بخش‌های مرتبط سازمان، مشکلات واحد‌های صنعتی به شکل عملیاتی پیگیری و زمینه رفع موانع فعالیت آنها فراهم شود.