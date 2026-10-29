مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از کشف ۴۷۰ تن برنج خارجی قاچاق به ارزش ۹۰۰ میلیارد ریال در یکی از انبار‌های شهرستان بابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سلیمان علیجان‌نژاد گفت: در پی رصد مستمر انبار‌های نگهداری کالا در استان، بازرسان اداره صمت شهرستان بابل با همکاری مراجع مرتبط، انباری را شناسایی کردند که ۴۷۰ تن برنج خارجی قاچاق در آن نگهداری می‌شد.

وی ارزش کالای مکشوفه را بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پرونده این محموله برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را از طریق تلفن ۱۲۴ یا سامانه اینترنتی ۱۲۴ به نشانی www.۱۲۴.ir گزارش دهند.