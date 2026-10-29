­معاون شهردار تهران گفت: بر اساس طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران، ایجاد پارکینگ طبقاتی در ۶۶۴ نقطه از پایتخت پیش‌بینی شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه کمبود پارکینگ همچنان یکی از مسائل شهری است، افزود: با برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۵، زمینه ارائه خدمات مکمل و ایجاد مشوق‌هایی برای سازندگان را فراهم کنیم تا احداث پارکینگ‌های طبقاتی در دستور کار قرار گیرد.

آبادیان تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با وزارت آموزش‌و پرورش، شهرداری و استانداری در حال انجام است و مقرر شده اراضی آموزشی در مناطقی که با کمبود سرانه آموزشی مواجه‌اند و از جمعیت و تراکم ساختمانی بالایی برخوردارند، در اولویت قرار گیرند.