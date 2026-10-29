به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی «مهدی جعفری»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

داستان «۲۳ نفر» مربوط به دوران دفاع مقدس و زمان آزادسازی خرمشهر می‌باشد. در آن زمان پیر و جوان برای دفاع به جنگ می‌رفتند، در اردیبهشت سال ۶۱، ۲۳ نفر از نوجوانان ایرانی اسیر نیرو‌های بعث عراق شدند، آنها را به استخفارات عراق بردند و برای نشان دادن این که ایران نوجوانان را به اجبار به جنگ می‌فرستد، آنها را نمایشگر دوربین‌ها و خبرگزاری‌های جهانی کردند. در این میان فردی به نام صالح که تاجری ایرانی بود و توسط رژیم بعث اسیر شده بود، به خاطر توانایی در عربی صحبت کردن، مترجم رژیم بعث شده بود و ارتباطی بود بین اسرا و بعثی‌ها ... بعد از جنگ و آزادی اسرا ابتدا نیرو‌های اطلاعاتی ایرانی به او شک کردند که ...

مجید پتکی، سعید آلبوعبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی، مالک محمدآبادی، حسین پوریده و محمد رشنو در فیلم سینمایی «۲۳ نفر» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «جزیره گنج» به کارگردانی «حمیدرضا لوافی»، ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.

تله فیلم «جزیره گنج» داستان گروهی از بچه‌ها است که برای اردو به آبادان می‌روند. آنها برای یافتن جزیره گنج به دور از چشم مربی خود سوار بر لنج یکی از بچه‌های محلی می‌شوند و از یک جزیره سر در می‌آورند. آنها به سی سال قبل بازگشته‌اند و در میان رزمندگان و عراقی‌ها، خود را سرگردان می‌بینند که ...

زنده یاد علی سلیمانی، محمدامین همت آبادی، ابراهیم امیری و سورنا بایراملو در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مسابقه» به کارگردانی «کیم هیونگ جو»، دیگر فیلمی است که ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی لی بیونگ هون، یو آه این و کو چانگ سِئوک؛ درباره هو هیون یکی از بازیکنانِ بازیِ بادوک در کره جنوبی است که در مسابقه‌های مختلف شرکت می‌کند و بزرگانِ این بازی را در کشور‌های ژاپن و چین که در صدر هستند شکست می‌دهد و خودش را به همه به عنوانِ یک بازیکنِ حرفه‌ای معرفی می‌کند. او که در مسابقه‌های مختلفِ کشوری همیشه قهرمان است در یکی از مسابقه‌های نمایشی با کودکی به نام لی چانگ هو رو‌به‌رو شده و متوجه‌ی هوشِ فوق العاده او می‌شود. بعد از چند بار امتحان هو هیون تصمیم می‌گیرد که با درخواستِ خانواده لی چانگ هو او را به عنوانِ پسرخوانده به خانه خود ببرد و او را همانند فرزندانش بزرگ کند و از کودکی آموزش‌های حرفه‌ای بادوک را به او بدهد. هو هیون در کنارِ آموزشِ بازی تلاش می‌کند تا حسِ پهلوانی و مرام و منشِ بزرگ بودن را نیز به لی چانگ هو یاد بدهد و همچنین تلاش می‌کند تا به او بیاموزد که همیشه بردن کافی نیست بلکه در کنارِ همیشه بردن باید از شکست هم درس گرفت و ..

فیلم سینمایی «جی اف کی» به کارگردانی «اولیور استون»، ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه پخش می‌شود.

این فیلم با بازی کوین کاستنر، گری اولدمن و جک لمون؛ داستان جیم گریسون، بازپرس حوزه قضایی نیواورلئان است که پی می‌برد حقایق ترور کندی فراتر از گزارش‌های رسمی دولت قرار دارد و ...

فیلم سینمایی جدید «رگ‌های دنیا» به کارگردانی «بیامباسوورن داوا»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی یالالت نامسرای، انرِل تومن و بات ایریدوی باتمونخ آمده است: اردن، مرد خانواده، به همراه همسر، پسر نوجوانش آمرا و دختر کوچکش زایا در یکی از دشت‌های سرسبز مغولستان زندگی می‌کند. او علاوه بر این که مکانیک سیار است، پنیر‌های دست ساز همسرش را در بازار محلی می‌فروشد. همزمان گروه‌های زیادی به امید یافتن طلا، در دشت‌های اطرف، مشغول کارند که نارضایتی اهالی را برانگیخته. از طرفی آمرا در مسابقه استعدادیابی خوانندگی مدرسه قبول می‌شود و به مرحله بعد راه می‌یابد. برای شرکت در مرحله بعدی، پدرش او را همراهی می‌کند، اما در راه برگشت خورو پدر منحرف و اردن کشته می‌شود. بعد از مرگ پدر، آمرا پنیر‌های مادرش را در بازار می‌فروشد، اما پول آن کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. آمرا مخفیانه به گرو‌های طلایاب می‌پیوندد. بعد از مدتی نتایج مسابقات خوانندگی منتشر و آمرا برنده می‌شود. معلمش این خبر را به مادرش می‌دهد. مادر که نمی‌دانسته آمرا به مدرسه نمی‌رود او را تعقیب و متوجه ماجرا می‌شود. او امرا را به خانه برمی‌گرداند ...

پویانمایی سینمایی «پنگوئن ببری» به کارگردانی «لوران برو، یانیک مولن و بنویت سامویل»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: موریسیک پنگوئن است که فکر می‌کند او ببر است و نه یک پنگوئن. به خاطر همین او به دلیل آشنا بودن با فنون رزمی و کنگ فو به عنوان استاد این رشته همراه با دوستش به دنبال ایجاد نظم و انضباط در جنگل است. اما کوالا که یک حیوان شرور است به دنبال برهم زدن این نظم است و می‌خواهد کل جنگل را نابود کند. به همین خاطر کوالا در حال تشکیل یک ارتش از بابون‌های تحت امرش است که در برابر پنگوئن ببری به مبارزه بپردازد، اما ...

فیلم سینمایی جدید «هیرو قهرمان بود» به کارگردانی «یوگش پاگاره»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی آیوش ماهش خدکار، آمیتا پاتاک و آشوینی کالسکار؛ درباره جیگنش پسر نوجوانی است که خانواده فقیری دارد. مادرش گومتی در خانه دهیار روستا خدمتکار است و خواهرش جانگی هم دانشجو است و در آمدی ندارد. جیگنش آرزو دارد که دوچرخه بخرد، گومتی به او قول داده است که در صورتی که امسال هم شاگرد اول کلاس شود برایش دوچرخه بخرد ولی نمی‌تواند پولی پس انداز کند و به جیگنش می‌گوید که نمی‌تواند برایش دوچرخه بخرد. جیگنش خیلی ناراحت می‌شود و خواهرش جانگی پول کتاب‌های دانشگاهش را به او می‌دهد تا دوچرخه بخرد ولی.

فیلم تلویزیونی «زنبورک» به کارگردانی «سیدرضا عربشاهی»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره یوسف، پسر دانش آموزی است که پدر خود را از دست داده، و با مادرش تنها زندگی می‌کند. او در خیال خود هر کجا، پسری به نام داود را می‌بیند و به دنبال او رفته، ولی او را گم می‌کند و احساس قرابت با او دارد. یوسف، عکسی را پیدا می‌کند و داود را در آن عکس همراه با دوستانش میبیند، مادرش به محض دیدن عکس، او را می‌شناسد، او شاگرد شوهرش در عکاسی بوده و پس از یادگیری عکاسی به جبهه رفته، و دیگر خبری از او نیست. یوسف در خیال خود زندگی داود و دوستش علی را، تا زمان جبهه و شهادت آنها مرور می‌کند که ...

آرمین عالمیان، رضا جعفر نیا، علی یوسفی و پروین ملکی در فیلم تلویزیونی «زنبورک» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «چهار جنگجوی قهرمان» به کارگردانی «تیمو توجاژانتو»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی ابیمانا آریاساتیا، پوتری مارینو، لوتشا، آری کریتینگ، کریستو امانوئل، مارتینو لیو و میشل تاهاله؛ در مورد یک کارآگاه زن جوان است که در مورد مرگ پدرش تحقیق می‌کند و به سرنخی در یک جزیره گرمسیری دورافتاده می‌رسد، او هویت واقعی پدرش را به عنوان رئیس گروهی از قاتلان کشف می‌کند؛ اکنون او که متوجه شده پدرش توسط دشمنانش کشته شده است، باید با قاتلانی که پدرش آموزش داده، متحد شود و...

فیلم سینمایی «ناشناخته» به کارگردانی «جیمز کولت سرا»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لیم نیسون، دایان کراگر و جنواری جونز خواهیم دید: مردی که خود را دکتر و محقق می‌داند به همراه همسرش برای یک سخنرانی بزرگ به کشور اروپایی سفر می‌کند. اما پیش از آن که به هتل برسد تمامی مدارک و اسنادش را در فرودگاه گم می‌کند او برای یافتن مدارکش به سمت فرودگاه برمی گردد. اما در راه دچار حادثه‌ای می‌شود که برای مدتی به اغما می‌رود. پس از آن که به هوش می‌آید هویت خود را نمی‌داند. پس از آن که به یاد می‌آورد کیست و به چه منظوری پا به این سفر گذاشته با شخصیت دومی روبه رو می‌شود که در کنار زنش هویت وی را ربوده است. او در پی کشف هویت واقعی خویش و این که مرد دوم کیست سعی می‌کند هر کاری انجام دهد و ...

شبکه نمایش فیلم سینمایی «یه حبه قند» به کارگردانی «رضا میرکریمی»، را ساعت ۲۱:۰۰ پخش می کند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: سکوت خانه‌باغ قدیمی با ورود چهار خواهر و خانواده‌هایشان می‌شکند. آنها برای ازدواج خواهر کوچکشان پسندیده، با پسر یکی از خان‌های آنجا که در کربلاست، به خانه کودکی‌شان که در واقع خانه دایی‌شان است برگشته‌اند. ظاهراً همه از وصلتی که قرار است صورت بگیرد راضی هستند بجز دایی. قاسم، فرزندخوانده دایی خواستگار قبلی پسندیده است که عاشق همدیگر هستند و در حال گذراندن خدمت سربازی در شهر دیگر است، صبح روز عقد، دایی در حال خوردن صبحانه با یک حبه قند خفه می‌شود و می‌میرد. عروسی تبدیل به عزا می‌شود و همه چیز به هم می‌ریزد. عصر آن روز با آمدن قاسم همه چیز دوباره در هم می‌پیچد و ...

سعید پورصمیمی، نگار جواهریان، رضا کیانیان، فرهاد اصلانی، هدایت هاشمی و امیرحسین آرمان در فیلم سینمایی «یه حبه قند» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دزدان مقبره» به کارگردانی «پارک جونگ بی»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لی جیهون، وو جین جو و‌های سان شین خواهیم دید: کانگ دونگ که کلاهبردار و دزد مقبره است با گروهی قاچاقچی حرفه ایی آشنا می‌شود و توسط افراد فاسد دولتی حمایت می‌شود. کانگ دونگ به سفارش آنها سعی در دزدیدن شمشیر تاریخی عصر طلایی کره دارد که ...

فیلم سینمایی «نه زنجیر، نه ارباب» به کارگردانی «سیمون موتیرو»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم با بازی آنا دیاخره تیاندوم، کامیل کوتین و ابراهیما‌ام بای خواهیم دید: در جزیره‌ای دور افتاده اربابان سفید پوست، تعداد قابل توجهی برده سیاه پوست را به بردگی گرفته‌اند. آنها سخت شکنجه می‌شوند، هر گونه توهین و تجاوزی به آنها می‌شود. ماسامبا با دخترش متی در این جزیره و زیر دست اربابان سفید پوست زندگی می‌کنند. تا این که متی تصمیم می‌گیرد فرار کند. او قصد دارد آزاد باشد و رها از زنجیر‌هایی که به آنها بسته می‌شود. متی فرار می‌کند. اربابان سفید پوست در جستجوی متی هستند. در همین حین ماسامبا نیز فرار می‌کند و به دخترش ملحق می‌شود. دیگر سیاه پوستان نیز انگیزه و شجاعت فرار را به دست می‌آورند و با یکدیگر متحد می‌شوند. بردگان سیاه پوست موفق می‌شوند تعداد زیادی از سفید پوستان را به قتل برسانند. اما ...

فیلم سینمایی «دست شیطان» به کارگردانی «حسین زندباف»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: پس از ماجرای طبس و عدم موفقیت آمریکا در نجات گروگان‌هایش، جاسوسی تحت عنوان عکاس به ایران وارد شده و سعی دارد از محل نگهداری گروگان‌ها کسب اطلاع کند. ماموران امنیتی رد این جاسوس را پیدا کرده و به بخشی از عکس‌ها و اسلاید‌های وی دست می‌یابند و در پی یک عملیات تعقیب و گریز وی را قبل از اینکه از مرز خارج شود دستگیر می‌کنند.

در این فیلم؛ زنده یاد محمدعلی کشاورز، زنده یاد هادی اسلامی، آرش تاج تهرانی، عنایت الله شفیعی و هادی مقدم دوست ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «تیم ملی در قلب من ۲» به کارگردانی «رودی سودجاروو»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.

در این فیلم با بازی امیر ماهیرا، مودی کوئسنادی، رندی خریسنا و مونیکا سایانگباتی خواهیم دید: بایو که رویای خود را برای تبدیل شدن به بازیکن تیم ملی نوجوانان اندونزی دنبال کرد، اکنون در آستانه ورود به چالش‌های جدیدی است. او به عنوان کاپیتان تیم ملی زیر ۱۵ سال اندونزی انتخاب شده است، اما این موقعیت با فشار‌های زیادی همراه است. پدربزرگش، عثمان، فوت کرده است، و بایو اکنون با مادرش، واهیونی زندگی می‌کند. اما مادرش نیز درگیر مسائل کاری شده است که باعث می‌شود توجه کمتری به بایو داشته باشد. بایو در خانه، حمایت چندانی از جانب خانواده دریافت نمی‌کند و مسئولیت سنگینی بر دوش اوست. در تیم ملی، بایو با چالش‌های جدیدی رو‌به‌رو می‌شود و ..

فیلم تلویزیونی «بزرگ مرد کوچک» به کارگردانی «صادق صادق دقیقی»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

این فیلم درباره شهید بهنام محمدی نوجوان ۱۳ ساله حماسه ساز بختیاری اهل مسجد سلیمان و نبرد دلیرانه او در جریان مقاومت مردمی خرمشهر در مهر ۱۳۵۹ است. این نوجوان در ابتدا به دست نیرو‌های عراقی می‌افتد و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، اما اعتماد عراقی‌ها را جلب کرده و مواد غذایی، مهمات و گرای دشمن را به نیرو‌های ایرانی می‌رساند که ...

شبنم قلی‌خانی، پویا امینی، سوگل طهماسبی، حبیب اللهیاری، پرهام دلدار، محمد جواد سلام‌پور و مجتبی قربانی در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بوگووی» به کارگردانی «لوکاس پالکوسکی»، ساعت ۱۰:۰۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی توماش کات، ماگدالنا چروینسکا و پیوتر گوواتسکی، در دهه ۱۹۸۰ و در لهستان اتفاق می‌افتد. زبیگنیف رلیگا، جراح قلب لهستانی که در ابتدای دوران فعالیت حرفه‌ای خود قرار دارد با کمک تیمی از پزشکان موفق می‌شود برای اولین بار پیوند قلب انسان در کشورش را رهبری کند و ...

فیلم سینمایی «بالا را نگاه نکن» به کارگردانی «آدام مک‌کی»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

در این فیلم با بازی لئوناردو دی کاپریو، جنیفر لارنس و مریل استریپ خواهیم دید: در دانشگاه میشیگان یک استاد ستاره شناسی به نام رندل مندی و یکی از دانشجویان دکترایش به نام کیت دبیانسکی متوجه می‌شوند که یک شهاب سنگ ظرف شش ماه به زمین اصابت خواهد کرد و زمین نابود خواهد شد، اما این واقعیت علمی انکار ناپذیر بازیچه بازی‌های سیاسی و جامعه‌ی پر انشقاق و سرمایه داری آمریکایی می‌شود و ...