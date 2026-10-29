به‌روزرسانی دانش تخصصی پزشکان، کارشناسان و کارکنان حوزه سلامت در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌های تنفسی در آستانه فصل سرما ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک با تأکید بر ضرورت رصد مستمر بیماری‌های تنفسی و آمادگی کادر بهداشتی و درمانی، توانمندسازی نیرو‌های تخصصی و ارتقای آگاهی درباره کووید ۱۹ و آنفلوانزا را از الزامات مدیریت و کنترل این بیماری‌ها در فصل سرما عنوان کرد.

دکتر جواد جواهری در کارگاه آموزشی مدیریت بیماری‌های تنفسی با محوریت کووید ۱۹، آنفلوانزا و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، با ارائه گزارشی از وضعیت اپیدمیولوژیک و آمار بیماری‌های کووید ۱۹ و آنفلوانزا در کشور و دانشگاه علوم پزشکی اراک، بر اهمیت پایش روند ابتلا، شناسایی به‌موقع موارد بیماری و هماهنگی میان بخش‌های بهداشت و درمان در مواجهه با بیماری‌های تنفسی تأکید کرد.

او با اشاره به اهمیت آمادگی نظام سلامت در آستانه فصل سرما، با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی دانش تخصصی پزشکان، کارشناسان و کارکنان حوزه سلامت در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌های تنفسی، گفت: این کارگاه با حضور متخصصان بیماری‌های عفونی، پزشکان و کارشناسان حوزه‌های بهداشت و درمان و سایر گروه‌های مرتبط برگزار شد و موضوعاتی از جمله مدیریت کووید ۱۹، پیشگیری و واکسیناسیون آنفلوانزا و آشنایی با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را با هدف ارتقای آمادگی و توانمندی کادر سلامت مورد بررسی قرار داد.