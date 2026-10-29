نمایش باغبان مرگ به کارگردانی علیرضا شریعتی، با موضوع یک قاتل زنجیره‌ای و انگیزه‌های قتل‌های او، در پلاتوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق روی صحنه رفته است و اجرا‌های آن تا ۱۵ آبان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا شریعتی کارگردان نمایش «باغبان مرگ»، گفت: داستان این نمایش درباره یک قاتل زنجیره‌ای در انگلستان است که ۲۵ زن را به قتل رسانده و دو هفته مانده به اعدامش، خبرنگاری با او مصاحبه می‌کند و انگیزه‌های قتل‌هایش را جویا می‌شود.

وی افزود: این نمایش با حضور دو بازیگر اصلی و نزدیک به ۱۰ نفر از عوامل، پس از حدود سه ماه تمرین به مرحله اجرا رسیده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای آن به پلاتوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق مراجعه کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق، نیز با اشاره به ظرفیت‌های نمایشی شهرستان گفت: هشت گروه نمایشی در بافق در زمینه‌های مختلف فعالیت دارند و در کنار اجرای آثار، کارگاه‌های آموزشی با حضور حدود ۲۰ هنرمند برگزار می‌شود.

زارعیان افزود: سالن دانشگاه، پلاتو و سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی از فضا‌های مورد استفاده هنرمندان برای تمرین و اجرای نمایش هستند و حمایت از گروه‌های نمایشی از طریق فراهم‌کردن فضای تمرین و تعامل با دستگاه‌هایی همچون شهرداری، فرمانداری و روابط عمومی شرکت سنگ‌آهن دنبال می‌شود.

وی همچنین به فعالیت گروه نمایشی رسالت بافق با سالن اختصاصی دارای ظرفیت حدود ۳۵۰ صندلی اشاره کرد و گفت: گروه‌های تعزیه نیز از دیگر ظرفیت‌های نمایشی شهرستان هستند که به‌ویژه در ایام شهادت حضرت فاطمه (س) برنامه اجرا می‌کنند.