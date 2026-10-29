مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان از افزایش ۸ برابری تولید برق از انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر در این منطقه خبر داد و گفت: اکنون ۵۵۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به بهره‌برداری رسیده و ۶۵۰ مگاوات دیگر نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، رسول اسماعیل‌زاده اظهار کرد:در جریان سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان شرقی ۱۲۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در دست ساخت به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود طی ۲ ماه و نیم آینده نیز ۱۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق خورشیدی منطقه افزوده شود.

وی افزود:بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌ شده ۸۰ مگاوات ظرفیت جدید تا بهمن‌ ماه در آذربایجان شرقی ۳۰ مگاوات در آذربایجان غربی و ۱۵ تا ۲۰ مگاوات نیز در استان اردبیل به مدار تولید برق وارد می‌شود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق در این منطقه گفت: در جریان سفر استانی هیئت دولت، ۱۰ طرح با سرمایه‌گذاری ۱۱ همت به بهره‌برداری رسید که از مهمترین آنها می‌توان به تونل انرژی تبریز با هدف تضمین پایداری برق این شهر تا ۵۰ سال آینده و خط کابلی گلستان - خاقانی اشاره کرد.

اسماعیل‌زاده ادامه داد:طرح‌های دیگری نیز در حوزه خطوط انتقال و پست‌های برق به بهره‌برداری رسید و در حال حاضر حدود ۳۰ همت طرح آماده افتتاح و ۴۰ همت طرح در دست اجرا در منطقه وجود دارد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه برق آذربایجان در شبکه سراسری افزود: این منطقه با برخورداری از حدود ۶ هزار و ۴۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی در تامین برق مورد نیاز منطقه و کمک به تامین برق سایر مناطق کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی همجواری با کشور‌های ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق و برخورداری از ظرفیت ارتباطی با اروپا را از مزیت‌های منطقه برای توسعه تبادلات برون‌مرزی و ترانزیت برق عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان از سرمایه‌گذاری ۴۰ همتی در زیرساخت‌های انرژی آذربایجان شرقی طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: این استان از نظر شاخص کاهش تلفات برق با ثبت حدود ۲ درصد وضعیت مطلوب‌تری نسبت به میانگین کشوری دارد.

اسماعیل‌زاده با اشاره به ضرورت نوسازی شبکه‌های برق استان اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌ شده همچنان نیاز به توسعه و بهسازی زیرساخت‌ها وجود دارد به‌ طوری‌ که ۳۵ درصد از شبکه‌های فوق‌ توزیع منطقه بیش از ۳۰ سال قدمت دارند و باید نوسازی شوند.