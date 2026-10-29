به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما همایش روز ملی محیط‌بان با هدف گرامیداشت تلاش‌ها و فداکاری‌های محیط‌بانان کشور و تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی برگزار در حال برگزاری است.

ارتقای تجهیزات و امکانات حفاظتی، آموزش‌های تخصصی، بهبود وضعیت معیشتی و ایمنی محیط‌بانان و استفاده از فناوری‌های نوین برای پایش مناطق تحت حفاظت، از جمله موضوعات مهم در حوزه حفاظت از محیط زیست به شمار می‌رود.





