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رئیس جمهور با حضور سرزده در جمع محیطبانان در همایش روز ملی محیطبان، پاسداران میراث طبیعی کشور را غافلگیر کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما همایش روز ملی محیطبان با هدف گرامیداشت تلاشها و فداکاریهای محیطبانان کشور و تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی برگزار در حال برگزاری است.
ارتقای تجهیزات و امکانات حفاظتی، آموزشهای تخصصی، بهبود وضعیت معیشتی و ایمنی محیطبانان و استفاده از فناوریهای نوین برای پایش مناطق تحت حفاظت، از جمله موضوعات مهم در حوزه حفاظت از محیط زیست به شمار میرود.