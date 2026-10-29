بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای به دلیل گذر پیاپی امواج تراز میانی جو از آسمان استان قزوین، تا صبح یکشنبه ادامه دارد.

گذر امواج در برخی مناطق به ویژه طی ساعات بعد از ظهر و شب، با رگبار، رعد و برق و وزش باد همراه است.

از بعد از ظهر جمعه تا اوایل وقت روز شنبه ناپایداری‌ها به صورت نقطه‌ای بیشتر است.

به هم استانی‌ها توصیه شده با توجه به لغزندگی سطح معابر، کاهش دید افقی و احتمال آبگرفتگی موقت معابر، در هنگام تردد احتیاط لازم را داشته باشند.

همچنین احتمال خسارت به سازه‌های سبک و موقت به خاطر وزش باد پیش بینی شده است.

توصیه شده طی این مدت از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و یا صعود به ارتفاعات نیز خودداری کنند.