نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات فاضلاب روستای خوانسار، خواستار پیگیری برداشت‌های غیرمجاز آب در بالادست سد خاکی خانسار و تعیین تکلیف اراضی مرتبط با این طرح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صباغیان در جریان بازدید هیئت وزارت نیرو از شهرستان خاتم، با اشاره به بررسی میدانی مشکلات حوزه آب و فاضلاب، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی برای رفع این مشکلات تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات چندساله فاضلاب در روستای خوانسار گفت: شرایط زمین و جنس خاک در برخی مناطق این روستا، مشکلات موجود را پیچیده‌تر کرده است و این وضعیت بر کیفیت زندگی و بهداشت ساکنان تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، لازم است موضوع با بررسی کارشناسی و همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری شود تا راهکار مناسبی برای رفع مشکل فاضلاب روستا در نظر گرفته شود.

نماینده مردم خاتم در مجلس شورای اسلامی در ادامه، با اشاره به اهمیت سد خاکی خوانسار در مدیریت منابع آب منطقه، گفت: با وجود اجرای این طرح، میزان آب ورودی به سد با پیش‌بینی‌های انجام‌شده مطابقت ندارد و یکی از مسائل مهم در این زمینه، وضعیت برداشت آب در بالادست و محدوده استان فارس است.

صباغیان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق آبی مردم شهرستان خاتم افزود: موضوع برداشت‌های غیرمجاز آب باید با جدیت بررسی شود و مسئولان استان‌های یزد و فارس با هماهنگی و پیگیری در سطوح مدیریتی، برای رفع این مشکل و جلوگیری از تضییع حقوق مناطق پایین‌دست اقدام کنند.

وی همچنین تعیین تکلیف اراضی مرتبط با سد خاکی خوانسار را از دیگر مطالبات مهم مردم منطقه دانست و اظهار داشت: با وجود انجام اقدامات مربوط به اجرای طرح و پرداخت مبالغ اراضی از سوی استان یزد بر اساس بررسی‌های کارشناسی، موضوع اراضی و وضعیت پرداخت‌ها همچنان با مشکلاتی همراه است.

صباغیان تأکید کرد: ضروری است مسائل حقوقی و مالی مربوط به اراضی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین تکلیف شود تا ضمن حفظ حقوق مالکان و کشاورزان، امکان بهره‌برداری مناسب از ظرفیت سد و استفاده مناطق پایین‌دست از منابع آب فراهم شود.

وی با اشاره به ادامه بازدید‌های میدانی هیئت وزارت نیرو از شهرستان‌های استان یزد گفت: در این بازدیدها، مشکلات و مطالبات مردم به‌صورت مستقیم بررسی می‌شود تا پس از جمع‌بندی موضوعات، برگزاری نشست‌های کارشناسی و تنظیم صورت‌جلسه، موارد نیازمند اعتبار، مجوز و پیگیری اجرایی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با پیگیری مصوبات و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه رفع مشکلات مطرح‌شده و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم منطقه فراهم شود.