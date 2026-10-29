درنشست مشورتی بخشداران شهرستان‌های شمالی استان در رفسنجان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری روند اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه روستایی پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،برای تقویت همکاری‌های بین بخشی و پیگیری دقیق روند اجرای طرحهای عمرانی و توسعه روستایی در مناطق شمالی استان، نشست مشورتی بخشداران و مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان‌های شمالی استان کرمان به میزبانی شهرستان رفسنجان برگزار شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان. بررسی آخرین وضع تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستای واگذاری زمین صدور اسناد مالکیت روستایی، مسکن روستایی، طرح خانه امید تسهیل فرآیند‌های اجرایی دربخش‌ها و رفع موانع موجود در مسیر توسعه زیرساخت‌های روستایی منطقه راهدف اصلی برگزاری این نشست، اعلام کرد.

سازمند، همچنین با تأکید بر اهمیت نقش بخشداران و مدیران محلی در پیشبرد اهداف بنیاد مسکن، بر ضرورت تعامل نزدیک بین واحد‌های استانی و شهرستان‌ها برای تسریع در ارائه خدمات به روستاییان تأکید کرد.

وی همچنین دستور داد: چالش‌های حوزه مسکن طرح خانه امید ویژه قشرهای کم‌درآمد دهک‌های یک تا ۴ در شهرستان‌های شمالی و ارائه راهکار‌های عملیاتی برای بهبود کیفیت زندگی روستاییان رابررسی کنند.