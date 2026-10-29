فرمانده انتظامی شهرستان نور از دستگیری مردی خبر داد که در پی اختلاف خانوادگی در تالار عروسی، با ضربات چاقو باجناق خود را به قتل رسانده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ سعید مهدوی گفت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره وقوع نزاع منجر به قتل در یکی از تالار‌های عروسی نور، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد درگیری میان دو باجناق و بر سر اختلافات خانوادگی رخ داده است که در جریان آن، یکی از طرفین با ضربات چاقو مجروح شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نور ادامه داد: فرد مجروح پس از انتقال به مرکز درمانی، به‌دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد و متهم پس از حادثه از محل متواری شد.

مهدوی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و موفق شدند وی را کمتر از دو ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کنند.