وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تقدیم ۳۶ هزار دانش‌آموز به انقلاب اسلامی، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای دانش‌آموز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش در مراسم بزرگداشت سالروز شهید حسین فهمیده و هفته بسیج دانش آموزی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر، شهید حسین فهمیده و شهدای دانش‌آموز میناب، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای دانش‌آموز تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به تقدیم ۳۶ هزار دانش‌آموز به انقلاب اسلامی گفت: شهید حسین فهمیده و دیگر شهدای دانش‌آموز، از جمله شهید شمس، در دوران جنگ تحمیلی در کنار یکدیگر ایستادند و به شهادت رسیدند. او همچنین یاد و نام پدر و مادر شهید فهمیده را گرامی داشت و نقش خانواده در تربیت این شهدا را یادآور شد.

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنانش به شهیده آوین کاشانی، دانش‌آموز کلاس اول ابتدایی، اشاره کرد و گفت دست‌نوشته‌های او را در اتاق کارش قاب گرفته است. کاظمی با یادآوری آرزوی شهادت این دانش‌آموز گفت که یاد و نام او را فراموش نخواهد کرد.

کاظمی با اشاره به هفته بسیج دانش‌آموزی و هفته استکبارستیزی، گفت: نظام و کشور ما با مقاومت و ایستادگی به این مرحله رسیده است و امروز میدان، میدان اراده‌ها، ایمان‌ها و تاب‌آوری مردم در برابر فشار‌های قدرت‌های استکباری است.

وی با اشاره به نام‌گذاری آمریکا به‌عنوان «شیطان بزرگ» از سوی امام خمینی (ره)، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و جان‌باختن دانش‌آموزان را یادآور شد.

کاظمی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، فرماندهان و دانشمندان شهید گفت: در هفته بسیج دانش‌آموزی با شهدا پیمان می‌بندیم که راه آنان را ادامه دهیم. او با اشاره به ۱۳ آبان افزود که دانش‌آموزان در این روز حضور خود را در میدان نشان خواهند داد.



وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر تغییر ماهیت میدان عمل گفت: «امروز میدان عمل ما تغییر کرده است و ما باید توان افزایی کنیم و نیرو بگیریم؛ لذا ساده نگیریم. این میدان دیده نمی شود، اما واقعاً میدان جنگ است.»

کاظمی با اشاره به حضور بیش از هفت تا هشت ماهه مردم در خیابان‌ها افزود: «خداروشکر مردم ما با ایمان، با اراده قبیل و با آن حضور، فتنه‌های دشمن و تمام توطئه‌های او را در کنار غیورمردی‌ها و دلاورمردی‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان نیرو‌های زمینی، هوایی، ارتشی، سپاهی و نیروی انتظامی خنثی کردند و امروز دشمن مأیوس، ناامید و درمانده است و دنبال راه حلی برای برون رفت از این باتلاق می گردد.»

وی با توصیه به هوشیاری و پرهیز از غافلگیری تصریح کرد: «خودتان را دستکم نگیرید؛ شما ابرقدرت دنیایید. شما بزرگترین قدرت‌های دنیا را به زانو درآوردید، اما باید حواسمان جمع باشد، باید هوشیار باشیم، غافلگیر نشویم، آرام ننشینیم و هر روز خودمان را قوی کنیم.»



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