مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کمبود منابع آب و ضرورت افزایش بهره وری در تولیدات کشاورزی تصریح کرد: تولید محصولات سبزی و صیفی متناسب با منابع آب و به ویژه وضعیت اقلیمی هر استان صورت می‌گیرد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد فرید سپری با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای حمایت از تولید محصولات سبزی و صیفی متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی استان‌ها، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با اتکا به مطالعات تخصصی و برنامه‌ریزی فصلی، سطح زیرکشت و میزان تولید این محصولات را متناسب با نیاز کشور، محدودیت‌های آبی و توان اکولوژیکی مناطق مختلف تعیین می‌کند.

سپری با تشریح برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ گفت: پیش از آغاز هر فصل زراعی، برنامه تولید محصولات سبزی و صیفی در فصل‌های پاییزه، زمستانه، بهاره و تابستانه با توجه به نیاز کشور، محدودیت‌های منابع آبی و توان اکولوژیکی استان‌ها تدوین و ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: در این برنامه‌ریزی، شرایط اقلیمی مناطق مختلف، ظرفیت‌های تولید، میزان نیاز بازار و ضرورت تأمین مستمر محصولات کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیرد تا تولید در هر منطقه متناسب با امکانات و محدودیت‌های موجود انجام شود.

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال زراعی جاری اظهار کرد: بر اساس برنامه ابلاغی، سطح زیرکشت محصولات سبزی و صیفی در برنامه زمستانه حدود ۱۱۳ هزار هکتار با پیش‌بینی تولید ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و در برنامه بهاره حدود ۱۲۶ هزار هکتار با پیش‌بینی تولید ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از کشت محصولات سبزی و صیفی کم‌آب‌بر و متناسب با شرایط اقلیمی استان‌ها، اظهار کرد: این وزارتخانه برای حمایت از تولید محصولات سبزی و صیفی، برنامه‌ای مدون و فصلی دارد که بر اساس ظرفیت‌های آبی، شرایط اقلیمی و توان تولیدی هر استان تدوین می‌شود.

سپری با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی افزود: انتخاب الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، یکی از محور‌های مهم برنامه‌ریزی برای تولید پایدار محصولات کشاورزی است و در این مسیر، میزان نیاز آبی گیاهان، بهره‌وری مصرف آب، شرایط تولید و نیاز بازار باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مطالعات تخصصی انجام‌شده در زمینه نیاز آبی محصولات کشاورزی تصریح کرد: بر اساس مطالعات گسترده مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور و با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف، محصولات سبزی و صیفی در مجموع از گروه‌های کم‌آب‌بر محصولات زراعی و باغی کشور محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در این مطالعات، شاخص‌هایی همچون نیاز آبی خالص گیاهان، نیاز آب آبیاری، میزان آب مصرفی یا آب کاربردی گیاهان و همچنین آب مجازی مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این شاخص‌ها می‌تواند به شناخت بهتر ظرفیت محصولات مختلف و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع آب کمک کند.

سپری با اشاره به ارزش اقتصادی تولید این محصولات بیان کرد: محصولات سبزی و صیفی از نظر ارزش اقتصادی صادرات به ازای آب مجازی مصرف‌شده نیز از ظرفیت قابل توجهی برخوردارند و می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی، ضمن تأمین نیاز داخلی، زمینه توسعه صادرات و افزایش ارزآوری بخش کشاورزی را فراهم کرد.