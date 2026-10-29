روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان اعلام کرد: کربلایی خانم اتو عشیری، مادر شهید والامقام علیداد عشیری در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کربلایی خانم اتو عشیری، مادر شهید علیداد عشیری، روز سه‌شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر روز پنجشنبه ۷ مهر ماه ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه در گلزار شهدای شهید آباد با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار شد.

پاسدار وظیفه شهید علیداد عشیری متولد ۱۳۴۶ در ۴ دی ۱۳۶۵ در جبهه جزیره سهیل و حین عملیات کربلای۴ شهادت منجر به مفقود شدن شد و پیکر پاک این شهید در یکم اسفند ۱۳۷۵ به وطن رجعت و در کنار همرزمان شهیدش در گلزار شهدای شهیدآباد آرام گرفت.