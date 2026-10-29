خواهر شهید حسین فهمیده در تجمع بزرگ دانش آموزی گفت: با اراده‌ای محکم و عزمی استوار، در برابر دشمنان خواهیم ایستاد و برای سرافرازی ایران و برافراشته ماندن پرچم کشورمان تلاش خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تجمع بزرگ دانش‌آموزی به مناسبت آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی با حضور وزیر آموزش‌وپرورش، مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور , شهردار تهران و ۶۰۰ فرمانده واحد‌های بسیج دانش‌آموزی سراسر کشور و با شعار «می‌فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» برگزار شد.

در این مراسم، خواهر شهید حسین فهمیده ، با اشاره به گردهمایی دانش‌آموزان در جوار مزار شهدا گفت: امروز اینجا جمع شده‌ایم تا با امام راحل، امام شهیدمان و شهدای عزیز عهد ببندیم و به فرمان رهبر عزیزمان لبیک بگوییم.

وی از برگزارکنندگان یادواره شهدای دانش‌آموز و سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش قدردانی کرد.