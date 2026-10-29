مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور‌های چالوس و تهران - شمال، آزادراه قزوین - کرج - تهران و محدوده هراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در برخی محورهای مواصلاتی کشور سنگین گزارش شده است.

بر این اساس، در مسیر جنوب به شمال محور چالوس (حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه) و آزادراه تهران - شمال (محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه) ترافیک سنگینی جریان دارد.

همچنین در محور هراز، محدوده سه‌راهی چلاو در مسیر جنوب به شمال، و در آزادراه‌های قزوین - کرج - تهران (حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک) و کرج - قزوین (محدوده حصارک) ترافیک وسایل نقلیه سنگین گزارش شده است.

با این حال، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس و قزوین - رشت، و همچنین مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس و هراز و آزادراه تهران - شمال روان است.