به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر کل راه و شهر سازی استان یزد گفت: آزمون در رشته‌های عمران؛ معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی، ترافیک، شهرسازی و نقشه برداری برگزار شد.

خواجه رضایی افزود: آزمون در یزد با حضور ۲۹۳۱ نفر شامل ۲۱۳۸ مرد و ۷۹۳ زن در رشته‌های طراحی، نظارت و اجرا در زمینه‌های مرتبط و همچنین ۶۵ نفر شامل ۵۳ مردم و ۱۲۳ زن درکاشناسی ماده ۲۷ برای رشته‌های ذکر شده برگزار گردید.

وی عنوان کرد: این آزمون در روز‌های پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم آبان ماه در دو نوبت صبح و عصر در دانشگاه یزد برگزار می‌شود

مدیر کل راه و شهر سازی استان یزد گفت: نتایج این آزمون‌ها از طریق وب سایت دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سامانه آزمون‌ها به نشانی www.inbr.ir اطلاع رسانی خواهد شد، دانشگاه یزد میزبان برگزاری این آزمون بود.